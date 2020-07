Zaskakująca wizja Krzysztofa Jackowskiego na temat wyborów! "Zwróćcie uwagę na to, co mówię"

Już w najbliższą niedzielę wybierzemy prezydenta. To właśnie 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów. Czy przez kolejne 5 lat urząd ten będzie sprawował obecny prezydent Andrzej Duda? A może zastapi go prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski?

Najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski już wcześniej, w wywiadzie dla se.pl mówił, że zwycięzcą będzie Duda.

Jego nowa wizja jest jednak mocno zaskakująca. Zobaczcie sami.

Krzysztof Jackowski, podczas jednej ze swoich ostatnich audycji na kanale YouTube przeznał, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosował na Krzysztofa Bosaka.

A co z drugą turą? Przed fragmentem relacji na YouTube poświęconej zbliżającym się wyborom Jackowski długo się zastanawiał na wizji. Jak w końcu wyznał, nie jest pewien czy pójdzie na wybory. Wie za to, że... nic się nie zmieni.

Co do wyborów. Uważam, że nic się nie zmieni. Czyli przysięgę prezydencką wygłosi po raz drugi Duda - powiedział w końcu.

Ale to nie wszystko. Jego dalsze słowa brzmią zaskakująco.

Zwróćcie uwagę na to, co mówię. Nie mówię kto wygra. Mówię kto będzie przysięgał lojalność, praworządność i dbanie o prawo polskie - podkreślił Jackowski. I dodał: - Być może to ostatnia kadencja takiej przysięgi i naszej społecznej pewności, że nasz prezydent będzie reprezentował nas.