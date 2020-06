Kolejna przerażająca wizja Jackowskiego! "Na jesień zacznie się coś o wiele bardziej poważnego"

W swojej kolejnej audycji na YouTube Krzysztof Jackowski znów nawiązał do tematu wojny. Najsłynniejszy jasnowidz w Polsce uważa, że rok 2020 nie będzie dobrym rokiem. A koronawirus to tylko wstęp do czegoś poważniejszego. Jackowski przypomniał też swoje wizje sprzed lat, w których już dawno przepowiadał wojnę. Co mówi na ten temat jasnowidz z Człuchowa?

Zobacz także: Nowa wizja Krzysztofa Jackowskiego przeraża! Jesienią wydarzy się coś strasznego? Jasnowidz mówi o okupacji!

Krzysztof Jackowski nawiązał do komentarzy pod swoimi audycjami. Jak mówił, niektóre zarzucają mu, że "Jackowski co roku zapowiada wojnę".

Mówiłem to od trzech, czterech lat, z dużym naciskiem, że grozi na świecie wojna poważna. Przed dużą wojną na świecie ludzie będą bali się oddychać w Polsce i Europie. Tak się też dzieje. Ostatecznie w 2019 roku mówiłem, że rok 2020 będzie pierwszym rokiem działań wojennych i rok 2020 nie będzie dobrym rokiem, obedrze nas ze złudzeń - przypominał Jackowski.

A co myśli o wojnie teraz?

Ja osobiście nie mam złudzeń, że idziemy w bardzo złym kierunku - podkreśla Jackowski. - Przed nami jesień pandemiczna i obawiam się, że właśnie na jesień zacznie się coś o wiele bardziej poważnego. Nie chcę nikogo straszyć, ale tak to czuję.

W dalszym ciągu swojej audycji Jackowski odpowiadał na pytania. Jeden ze śledzących kanał zapytał go jak skończy się ta wojna? Co będzie za 3.5 roku?

Za 3.5 roku Europa będzie mocno zmieniona. Będzie zlepkiem państw, a nie unią. Ale to spowoduje ekonomia - mówił Jackowski.

Wierzycie w jego wizje? Myślicie, że się sprawdzą?