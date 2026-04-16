5. edycja "Farmy" nie tylko jest najdłuższa w historii, ale jednocześnie pojawia się w niej mnóstwo nowych zadań, które do tej pory nie miały miejsca w żadnym sezonie. Już wiadomo, że do najbliższego pojedynku są nominowane aż cztery osoby, a teraz Marcelina Zawadzka zaskakuje uczestników kolejnym zadaniem. Te zasady nie wszystkim się spodobały! Spójrzcie na minę Henryka i Agnieszki...

Marcelina przekazała uczestnikom "Farmy" zadanie

W tym tygodniu dowiemy się, kto opuści "Farmę" i już wiadomo, że żadna z czterech osób nominowanych do pojedynku nie może czuć się bezpieczna. Ostatnio to Janosik poniósł na "Farmie" konsekwencje. Wydawałoby się, że uczestnicy mogą skupić się na pracy i przygotowaniu do rywalizacji, ale nie tym razem. Na "Farmę" wkracza Marcelina Zawadzka i przekazuje zadanie od produkcji "Farmy". Tym razem chodzi o nowych uczestników. Przyszedł czas na przesłuchanie i odkrycie kart!

Olu, Paulino i Rafale. Dziś dam Wam coś czego często brakuje na starcie. Możliwość usłyszenia prawdy prosto od tych, którzy są tu najdłużej. I to nie będzie zwykła rozmowa. Czas na przesłuchania. Każdy z Was pod wiatą będzie miał szansę zadać trudne pytania. Trzem wybranym przez siebie osobom. Oczekujemy konkretów i szczerych odpowiedzi. - powiedziała Marcelina Zawadzka do wszystkich uczestników 'Farmy'

Internauci już komentują zadanie ogłoszone przez Marcelinę Zawadzką i sugerują, że niektórzy uczestnicy będą mieli poważny problem z udzieleniem szczerych odpowiedzi.

Teraz dopiero będą jaja. Nie sądzę, żeby odpowiadali prawdę. Nie wierzę w to. Nie w tej edycji Farmy niestety

Ha, ha, ha Aga i Karolina pierwsze do szczerości. Aktorstwo i manipulacja to ich cel.

Fani "Farmy" mają dość nowych zasad

Kolejne rewolucje na "Farmie" sprawiają, że najwierniejsi widzowie reality show apelują do produkcji, aby w programie obowiązywały jasne i stałe zasady. Nowi uczestnicy, nowe sojusze i konsekwencje tylko wobec niektórych uczestników sprawiają, że fani "Farmy" są coraz bardziej oburzeni tym, co się dzieje.

Wywalcie tĘ nową trójkę, po co ta szopka. Tego się oglądać nie da, takie na siłę szukanie i kombinowanie. To nie fair w stosunku do innych. To męczące się już robi

Już nie wiedzą, co mają wymyślać, strasznie mącą i po co, nie da się już oglądać Farmy, a szkoda.

Faktycznie nowe zasady zbyt mocno zmieniają program "Farma"?

