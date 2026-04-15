Przed nowymi uczestnikami "Farmy" było ogromne wyzwanie i musieli sami zrealizować Zadanie Tygodnia. Początkowo sytuacja szła doskonale, ale potem wszystko się zmieniło i wybuchł niespodziewany pożar. Ostatecznie zaliczyli Zadanie Tygodnia? A co z konsekwencjami dla Farmera Tygodnia za złamanie regulaminu na "Farmie"?

Roszady w głosowaniu na "Farmie" i niezaliczone zdanie

Nowi uczestnicy, nowe sojusze i ogromne emocje. To kolejny dzień uczestników 5. edycji "Farmy". Henryk i Wojtek początkowo zapewnili Janosika, że zagłosują razem, ale teraz sytuacja się zmieniła i Wikingowie chcą nominować Paulinę. Przy okazji byli fair wobec Łukasza i uprzedzili go o tym fakcie. Paulina nie ukrywa, że chce zostać i poprosiła Olę o wsparcie, aby porozmawiała z Agnieszką.

Paulina, która jest tutaj drugi dzień będzie mnie uczyć rozgrywki. - powiedziała oburzona Agnieszka

A co z Zadaniem Tygodnia? Jak wiadomo, u Beaty i Szymona nie ma taryfy ulgowej. Starsi uczestnicy nie ukrywali, że są dumni z nowej ekipy. Z kolei Szymon nie ukrywał, że nie jest zadowolony z pożaru, który wybuchł w wędzarni. Potem okazało się, że sera było za mało.

Pożar, gumowate halloumi i brak odpowiednich kilogramów sprawiło, że zadanie jest niezaliczone. - powiedziała wprost Beata

Aksel randkuje z Pauliną na "Farmie"

Ekipa "Młodych Wilków" robiła wszystko, aby Paulina została na "Farmie". Aksel, który nie ukrywa, że koleżanka Janosika zawróciła mu w głowie, zdecydował się na chwilę tylko we dwoje na pomoście. Ich romantyczne spotkanie zostało brutalnie przerwane przez krowę, która niespodziewanie... opluła Aksela.

Fajnie się leżało z Paulinką. Już czułam takie ciepło. (...) Krowa zepsuła mi randkę - wyznał Aksel

Szokujący wynik głosowania na "Farmie" i duże konsekwencje dla Łukasza

Starzy uczestnicy wzięli udział w głosowaniu i ostatecznie wybrali Paulinę do pojedynku. Potem przyszedł czas na konsekwencje dla Janosika. Pokój Farmera jest przeznaczony tylko dla Farmera, a gotowanie w nim przez innych uczestników jest surowo zabronione. Janosika czekają duże konsekwencje!

Łukaszu trafiasz do piątkowego pojedynku. Tylko wygrany będzie bezpieczny, a reszta trafia pod głosowanie. - powiedziały prowadzące 'Farmę'

Jak sądzicie, kto wygra pojedynek? Janosik, Dominika, Karolina czy Paulina?

Zobacz także:

