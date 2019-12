Zara zaczęła zimowe wyprzedaże. Oto 8 największych hitów z Zary do 100 złotych

Zara zaczęła zimowe wyprzedaże 2019 już w czwartek 26 grudnia. Większość produktów jest przeceniona jeszcze bardziej niż podczas Black Friday 2019 (wówczas większość produktów była przeceniona o 40 procent). Teraz Zara wprowadziła dodatkowe promocje i objęła nimi jeszcze większą liczbę produktów. Na co warto zwrócić uwagę podczas buszowania w sklepach stacjonarnych Zara, na stronie internetowej Zara czy w aplikacji?

Zara: 8 rzeczy poniżej 100 złotych na zimowych wyprzedażach

Wybierając się na zimowe wyprzedaże do sieciówki Zara, warto przygotować się i już przed zakupami wybrać perełki. Jeśli nie macie na to czasu, zachęcamy do przejrzenia naszego "TOP 8 z Zary". Co warto kupić? Zobaczcie poniżej!

1. Buty na obcasie w kolorze ciemnoróżowym. Przecenione ze 119 na 79 złotych. Sprawdzą się idealnie na przykład podczas nocy sylwestrowej.

2. Torba typu worek w kolorze czarnym z ćwiekami. Przeceniona ze 119 na 79 złotych. Idealna na uczelnię, do pracy, na randkę.

3. Panterkowy płaszcz z kołnierzem z klapami. Przeceniony ze 139 na 69 złotych. Zwierzęce motywy nadal rządzą!

4. Czarna sukienka z bufiastymi przezroczystymi rękawami. Po przecenie kosztuje 79 złotych.

5. Spódnica średniej długości z falbanami i w kwiecisty wzór. Po przecenie ze 109 złotych kosztuje 69 złotych.

6. Jeansowa kurtka o krótkim kroju. Po przecenie ze 139 złotych kosztuje obecnie 89 złotych.

7. Bluza z Myszką Mickey, przeceniona ze 109 na 59 złotych.

8. Czarno-różowa bluza z okrągłym dekoltem.