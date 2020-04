Zara otwiera sklepy stacjonarne! Poszła w ślad za H&M i CCC

Zara postanowiła otworzyć jeden sklep stacjonarny w Krakowie przy ulicy Rynek Główny 5. Sklep otwarty jest w godzinach 11:00-20:00. Niestety jak na razie jest to jedyny sklep stacjonarny Zara otwarty w Polsce. Na otwarcie pozostałych sklepów tej sieciówki musimy jeszcze poczekać do ponownego otwarcia galerii handlowych. To właśnie w galeriach handlowych znajduje się większość salonów Zary, które są nadal zamknięte.

Według dzisiejszych informacji, galerie handlowe zostaną otwarte 4 maja - czyli już po majówce! To wtedy pozostałe sklepy stacjonarne Zary również będą otwarte! Pamiętajcie jednak, że dalej w sklepach i galeriach handlowych będą funkcjonować pewne ograniczenia - w galerii handlowej na jedną osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Dodatkowo, na stronie internetowej Zara.pl sami możecie na bieżąco sprawdzać, czy inne sklepy stacjonarne Zara będą otwierane i kiedy.

Przypomnijmy, Zara zamknęła swoje sklepy na całym świecie - mowa o około 4000 sklepów stacjonarnych w 39 krajach, w tym w Polsce.

EastNews

Przypomnijmy, do tej pory decyzję o otwarciu kilku sklepów stacjonarnych podjął również H&M. Są to dokładnie cztery sklepy stacjonarne H&M:

Katowice - ul. Stawowa 9, Zakopane - ul. Krupówki 49, Wrocław - ul. Świdnicka 7, Sopot - ul. Bohaterów Monte Cassino 55/57

East News

O otwarciu sklepów zdecydowała również marka CCC. Mowa o 120 salonach w całej Polsce. Sieć CCC zapewniła klientów, że placówki funkcjonują, opierając się o nowe zasady bezpieczeństwa. W związku z nimi:

Prosi o zasłanianie ust i nosa maseczką lub inną częścią garderoby.

Zaleca korzystanie z płatności bezgotówkowej.

Prosi o zdezynfekowanie rąk przed rozpoczęciem zakupów.

Poleca zachowanie bezpiecznej odległości w sklepie. Ma o nią zadbać sprzedawca.

Pamiętajcie również o tym, że w sklepach CCC obowiązują godziny seniorskie. W godzinach 10-12 zakupy zrobią w nich zakupy wyłącznie osoby, które ukończyły 65 lat.