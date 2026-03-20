W czwartkowe popołudnie media obiegła wstrząsająca informacja o śmierci Maszy Graczykowskiej. Influencerka i blogerka odeszła w wieku zaledwie 25 lat, a okoliczności jej śmierci wciąż są wyjaśniane przez prokuraturę. O komentarz zapytano Lexy Chalin, jednak influencerka miała do powiedzenia tylko jedno.

Masza Graczykowska nie żyje

Masza Graczykowska, znana influencerka i twórczyni internetowa, zmarła w wieku 25 lat, co wywołało ogromne poruszenie wśród jej obserwatorów oraz całego środowiska internetowego. Informacja o jej śmierci szybko obiegła media i media społecznościowe, a wiele osób z niedowierzaniem przyjęło wiadomość o odejściu młodej gwiazdy.

W ostatnich latach Masza Graczykowska była jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci w polskim internecie, jednak równocześnie zmagała się z licznymi problemami zdrowotnymi i osobistymi, o których sama otwarcie mówiła w przeszłości. Jej śmierć pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi, a sprawą oraz jej okolicznościami zajmują się odpowiednie służby.

Lexy Chaplin o śmierci Maszy Graczykowskiej

Lexy Chaplin w jednym z ostatnich wywiadów została zapytana o nagłą śmierć Maszy Graczykowskiej. Obie wywodziły się z tego samego środowiska influencerów, dlatego ich ścieżki mogły się wielokrotnie przecinać. Jak gwiazda internetu odniosła się do tej tragicznej informacji?

Nie chciałabym się wypowiadać na ten temat, bo mam za mało informacji. I też z szacunku do Maszy tutaj nie mam nic do powiedzenia ucięła temat w rozmowie z reporterką Kozaczka.

Dziennikarka kontynuowała temat, dopytując o to, czy presja związana z funkcjonowaniem w świecie influencerów – obejmująca walkę o zasięgi, popularność i zarobki - może prowadzić do trudnych, a czasem niebezpiecznych sytuacji.

Ale szczerze uważasz, że to środowisko influencerstwa, angażowania się w tę pracę, chęci większych lajków, zarobków, uwag. Faktycznie może sprowadzać do różnych takich sytuacji, które się dzieją i mają miejsce? zapytała.

Lexy ostatecznie dała do zrozumienia, że nie chce zabierać głosu w tej sprawie.

Ja nie wiem, co zaszło u Maszy, więc nie chciałabym się wypowiadać zakończyła.

