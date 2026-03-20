8 marca w jednym z warszawskich mieszkań znaleziono ciało Maszy Graczykowskiej. Choć przeprowadzono już sekcję zwłok, prokuratura zdecydowała o zleceniu dodatkowych badań, które mają pomóc w dokładnym ustaleniu okoliczności jej śmierci. Kim była influencerka, która odeszła w wieku zaledwie 25 lat?

Masza Graczykowska nie żyje

Ciało Maszy Graczykowskiej zostało odnalezione 8 marca w jednym z mieszkań na terenie Warszawy. Na miejsce wezwano służby, a sprawą natychmiast zajęła się prokuratura. Przeprowadzono sekcję zwłok, jednak jej wyniki nie pozwoliły jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci, dlatego śledczy zdecydowali o wykonaniu dodatkowych, szczegółowych badań.

Postępowanie w tej sprawie wciąż trwa, a prokuratura podkreśla, że na obecnym etapie nie wyklucza żadnego scenariusza. Kluczowe znaczenie mają teraz wyniki uzupełniających analiz, które mają pomóc w odtworzeniu ostatnich godzin życia influencerki i wyjaśnieniu okoliczności jej śmierci.

Kim była Masza Graczykowska?

Masza Graczykowska, a właściwie Maria Graczykowska, była influencerką aktywną przede wszystkim na Instagramie i YouTubie, gdzie zgromadziła setki tysięcy obserwujących. Urodziła się w Rosji, jednak jako dziecko przeprowadziła się do Polski, gdzie dorastała i rozwijała swoją działalność w sieci. Jej treści obejmowały między innymi vlogi, mukbangi oraz materiały lifestylowe, w których dzieliła się swoim życiem i doświadczeniami.

Rozpoznawalność przyniosły jej również głośne konflikty w świecie influencerów, zwłaszcza z Agatą "Fagatą" Fąk, które szeroko komentowano w internecie. Z czasem zaczęła pojawiać się także w innych przestrzeniach medialnych - między innymi jako uczestniczka freak fightów, co dodatkowo zwiększyło jej popularność. W swoich materiałach i wpisach nie unikała trudnych tematów, otwarcie mówiąc o problemach osobistych i zdrowiu psychicznym, co budziło duże emocje wśród odbiorców.

Masza Graczykowska otwarcie mówiła o zdrowiu psychicznym

Masza Graczykowska nie ukrywała swoich trudności i od dłuższego czasu otwarcie dzieliła się z obserwatorami doświadczeniami związanymi ze zdrowiem psychicznym. W swoich nagraniach i wpisach mówiła o depresji, terapii oraz leczeniu farmakologicznym, podkreślając, że życie influencerów wcale nie jest tak idealne, jak może się wydawać w mediach społecznościowych.

Mam straszne stany depresyjne, przez to, że mam tę dwubiegunowość... (...) Jest tylko sam dół, albo najlepiej na świecie, nie ma nic pomiędzy... opowiadała w jednym ze swoich materiałów.

W 2024 roku zdobyła się na jeszcze bardziej osobiste wyznania - przyznała, że ma za sobą próbę samob*jczą oraz doświadczenie śmierci klinicznej. Jej szczere wypowiedzi odbiły się szerokim echem w sieci i dla wielu osób stały się ważnym głosem w dyskusji o zdrowiu psychicznym oraz presji, z jaką mierzą się młodzi ludzie.

Jeśli odczuwasz potrzebę wsparcia, zmagasz się z lękiem lub smutkiem albo masz myśli samobójcze, możesz skontaktować się z bezpłatnymi liniami wsparcia:

800 70 22 22 — Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

800 12 12 12 — Infolinia oferująca wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i opiekunów w sytuacjach kryzysowych

116 111 — Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 — kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

Możesz też zgłosić się do Ośrodków Interwencji Kryzysowej (OIK).

fot. Youtube Masza Graczykowska