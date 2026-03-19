Masza Graczykowska nie żyje. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że ciało 25-letniej influencerki ujawniono w dniu 8 marca w jej mieszkaniu. W oględzinach brał udział prokurator, a obecnie prowadzone jest postępowanie w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Jednocześnie poinformowano, że na miejscu zdarzenia znaleziono psa...

Wyniki sekcji Maszy Graczykowskiej

Masza Graczykowska była influencerką obserwowaną na Instagramie przez ponad ćwierć miliona obserwujących. W sieci od dłuższego czasu zwracano uwagę na brak nowych informacji na jej profilach, co mocno niepokoiło jej obserwatorów. Graczykowska była znana również z udziału w świecie walk freakfightowych, a w 2024 roku mówiła wprost o problemach ze zdrowiem psychicznym. 19 marca media obiegła informacja o śmierci Maszy Graczykowskiej.

Wyniki sekcji zwłok Maszy Graczykowskiej zostały podane przez prokuraturę, a przeprowadzona sekcja nie wykazała udziału osób trzecich. Na tym etapie to jednak nie kończy czynności służb, bo zlecono dodatkowe badania. W praktyce oznacza to, że śledczy porządkują okoliczności sprawy, a przyczyny śmierci nie zostały ustalone i nadal trwa śledztwo.

Tak, w dniu 8 marca ujawniono ciało pani Maszy Graczykowskiej w mieszkaniu w Warszawie. W oględzinach brał udział prokurator. Postępowanie jest prowadzone w kierunku artykułu 155 – nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to standardowa kwalifikacja, jaka jest brana pod uwagę w przypadku nieustalonych przyczyn śmierci. Przeprowadzona została sekcja zwłok, która nie wykazała udziału osób trzecich, natomiast zlecono dodatkowe badania. Ciało zostało wydane - informował Piotr Antoni Skiba Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z Pudelkiem.

Pies znaleziony w mieszkaniu Maszy Graczykowskiej

W mieszkaniu ujawniono również psa należącego do zmarłej. Na miejscu obecni byli prokurator i policja, a działania skupiono także na zabezpieczeniu zwierzęcia. Pies został przekazany pierwotnie do schroniska, gdzie zapewniono mu opiekę. Następnie został odebrany przez rodzinę ze schroniska.

Mogę potwierdzić, że na miejscu zdarzenia obecni byli prokurator i policja - ujawniono psa, który został zabezpieczony i przekazany pierwotnie do schroniska, gdzie się nim zaopiekowano. Został już odebrany przez rodzinę ze schroniska. Działania zmierzające do zabezpieczenia czworonoga zostały podjęte - podkreślił Piotr Antoni Skiba

Nie żyje Masza Graczykowska. Głośno mówiła o swoich problemach

Jeśli odczuwasz potrzebę wsparcia, zmagasz się z lękiem lub smutkiem albo masz myśli samobójcze, możesz skontaktować się z bezpłatnymi liniami wsparcia:

800 70 22 22 — Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

800 12 12 12 — Infolinia oferująca wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i opiekunów w sytuacjach kryzysowych

116 111 — Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 — kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych