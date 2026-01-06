Janja Lesar to słoweńska tancerka, choreografka i trenerka tańca. W Polsce jej nazwisko stało się znane szerszej publiczności dzięki udziałowi w licznych edycjach najbardziej znanego w kraju telewizyjnego tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Telewidzowie polubili ją jako taneczną partnerkę między innymi Dawida Kwiatkowskiego, Michała Koterksiego, Popka, Tomasza Oświecińskiego, Wiesława Nowobilskiego i Bilguuna Ariunbaatara. Największy rozgłos w mediach przyniosła jej jednak ostatnia edycja programu, w którym stworzyła parę z Katarzyną Zillmann. Echa tej relacji nie cichną do dziś, co potwierdziła sama Janja.

Janja Lesar stanowczo o "Tańcu z gwiazdami": "Nie będę tańczyć w kolejnej edycji"

Ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami" była dla Janji Lesar nie tylko kolejną taneczną przygodą, lecz także początkiem pięknej relacji. Z odcinka na odcinek kobieca para wywoływała coraz większe emocje, okazując sobie zarówno wsparcie, jak i zwracające uwagę czułe gesty. Liczne przytulenia oraz pocałunki na wizji utwierdziły widzów w przekonaniu, że Janję i Kasię łączy coś więcej niż zawodowa znajomość.

Mimo że Janja zadebiutowała w roli tancerki "Tańca z gwiazdami" już w 2008 roku, to teraz zdradziła, że jej doświadczenia z ostatniej edycji skłoniły ją do podjęcia radykalnej decyzji.

Nie będę tańczyć w kolejnej edycji. Będę robić choreografie. Po Kasi nie wiem, z kim bym miała zatańczyć. Przeżyję!

Z słów Janji można wywnioskować, że choć najprawdopodobniej nie zobaczymy jej już na tanecznym parkiecie, to będzie wspierała lubiany przez widzów format od kulis, tworząc choreografie dla konkurujących ze sobą par.

Dlaczego Janja Lesar nie będzie tańczyć w "Tańcu z gwiazdami"?

Spekulacje wielbicieli duetu Janji Lesar i Katarzyny Zillmann nie milkną - fani domyślają się, że do tak drastycznej decyzji tancerkę skłoniły nieznane dotąd okoliczności. Kilku słów komentarza udzielił anonimowy informator "Super Expressu".

Janję przerasta to całe medialne zainteresowanie jej relacją z Kasią. A gdyby znowu tańczyła, musiałaby udzielać wielu wywiadów i odpowiadać na niewygodne pytania. Tego już po prostu nie chce. Artystyczne wizje spełni w wymyślaniu układów dla innych. A tańczyć zamierza tylko z Kasią. Możliwe, że będą jeździć po Polsce z różnymi pokazami, bo propozycji nie brakuje

Będziecie śledzić dalsze losy Janji i Kasi?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Halo tu Polsat", fot. AKPA/Piętka Mieszko