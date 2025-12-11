Viki Gabor w "DDTVN" pochwaliła się swoim domem. Jacuzzi i tapeta od Versace to dopiero początek
Viki Gabor zaprosiła kamery "Dzień Dobry TVN" do swojej willi. Młoda piosenkarka pochwaliła się swoim luksusowym domem z ogromnym ogrodem. Jak mieszka Viki Gabor? Jest jak w bajce! Tylko spójrzcie na te wnętrza. Nagranie trafiło już do sieci.
Viki Gabor zaledwie kilka miesięcy temu skończyła osiemnaście lat. Tuż po wejściu w dorosłość podjęła ważną decyzję i przeprowadziła się do własnego domu. Teraz pokazała, jak się urządziła. Mateusz Hładki z kamerami "Dzień Dobry TVN" odwiedził Viki Gabor w jej willi.
Viki Gabor przeprowadziła się z Krakowa do Warszawy
Viki Gabor była dzieckiem gdy rozpoczynała swoją przygodę w show biznesie, a dziś jest jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Kilka miesięcy temu artystka skończyła osiemnaście lat i właśnie wtedy Viki Gabor ogłosiła życiową rewolucję. W rozmowie z Party.pl zdradziła, że przeprowadza się z Krakowa do Warszawy.
Czeka mnie przeprowadzka do Warszawy, ale to nie dlatego, że chce się odciąć od rodziców. W mojej sytuacji nie mam wyjścia
Viki Gabor pokazała swój dom
Teraz fani Viki Gabor mogli zobaczyć, jak urządziła się w nowym domu. Mateusz Hładki razem z kamerami "Dzień Dobry TVN" pojawili się w willi młodej piosenkarki. Okazało się wówczas, że artystka ma ogromny dom z wielkim ogrodem lesie. W ogrodzie nie brakuje jacuzzi i szklarni, w której uprawia warzywa.
Uprawiam, tam są pomidorki, ogóreczki - Wszystko tam jest. Mam wrażenie, że te warzywa totalnie inaczej smakują i są zdrowsze. Ogród jest dosyć spory i to jest fajna przestrzeń żeby się zrelaksować po całym dniu pracy
Viki Gabor pokazała również wnętrza swojego domu. Okazuje się, że na ścianach w salonie pojawiła się ciemna tapeta z logo Dolce Gabbana, wielka beżowa kanapa i stół. W kuchni z kolei marmurowe blaty i tapeta od Versace.
Tylko spójrzcie, jak wygląda dom Viki Gabor!
