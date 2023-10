Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po intensywnym okresie wakacyjnym pełnym egzotycznych podróży w końcu wrócili do kraju. Aktorka w międzyczasie wybrała się z dziećmi na krótki wyjazd, a teraz wygląda na to, że para wróciła już do codzienności i obowiązków zawodowych. Na zdjęciach paparazzi widać, że nie mieli zbyt radosnych min... Sami zobaczcie!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócili z wakacji

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po ogromnych kontrowersjach, jakie początkowo wywołał ich związek teraz w końcu mogą cieszyć się swoim szczęściem, o ile do ich relacji nie nawiąże Paulina Smaszcz, która od czasu do czasu pokusi się, aby wypomnieć byłemu mężowi co nieco. W te wakacje para wypoczywała już w Turcji i w Grecji, a teraz przyszedł czas, aby zderzyć się z rzeczywistością. Paparazzi przyłapali parę, która wspólnie udała się do samochodu dziennikarza. Co ciekawe, mieli dość posępne miny. Zobaczcie!

Katarzyna Cichopek na co dzień wybrała kwiecisty kombinezon, beżowe sandałki i swoją ulubioną jasną torebkę. Maciej Kurzajewski jak zwykle zachował się szarmancko wobec swojej ukochanej i otworzył jej drzwi do auta.

Wydaje się, że para miała dość poważne tematy do rozmowy, bo na ich twarzach ani razu nie pojawiły się uśmiechy. Zobaczcie wszystkie zdjęcia paparazzi!