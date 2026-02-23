W najnowszym odcinku podcastu RMF FM "Co u nich słychać?", Elżbieta Zapendowska, ceniona nauczycielka śpiewu i jurorka programów "Idol" oraz "Must Be The Music", wygłosiła wyjątkowo ostrą opinię na temat piosenkarki Zuzanny Grabowskiej, znanej pod pseudonimem Sanah. W rozmowie, która błyskawicznie obiegła media, nie kryła swojego dystansu wobec twórczości młodej artystki.

Zapendowska w szczerym wyznaniu o Sanah. To o niej myśli

Sanah od kilku lat zdobywa szczyty popularności w Polsce. Jej albumy, często inspirowane literaturą, zyskują status bestsellerów, a bilety na koncerty sprzedają się w ekspresowym tempie. Mimo ogromnej sympatii ze strony publiczności, od początku kariery Sanah pojawiały się głosy krytyczne ze strony ekspertów. Niedawno Alicja Majewska zdradziła kulisy współpracy z Sanah. Teraz głos zabrała Elżbieta Zapendowska.

W podcaście RMF FM, Elżbieta Zapendowska skomentowała samą Sanah, jak i jej twórczość. Nazwała ją "sympatyczną i ładniutką", jednakże podkreśliła, że już pierwsze medialne wystąpienia młodej artystki w Opolu nie zrobiło na niej pozytywnego wrażenia.

Myślałam, że ona jest z Białorusi. Wywiad pierwszy w Opolu miała, to Białorusią tak jechało. Zmiękczenia. Teraz mówi normalnie, nie wiem dlaczego. Może maniera, może tak miało być komentowała Sanah.

Zapendowska miażdży twórczość Sanah wymownym komentarzem

Choć zaczęło się niewinnie, Elżbieta Zapendowska nie ukrywała swoich szczerych uwag względem twórczości Sanah. Nie przebierając w słowach i z pełną stanowczością podsumowała jej muzykę.

Jeżeli ona posługuje się arcydziełem literackim, a muzyka jest naprawdę koszmarna... Ludzie rozpisują się, że to jest arcydzieło, że to przybliża, pod strzechy trafia, poezja. No przepraszam bardzo, ja wysiadam, ja takiej poezji nie chcę słuchać, z taką muzyką wyznała nauczycielka wokalu.

Warto podkreślić, że mocna opinia na temat Sanah to nie jedyny raz, gdy Elżbieta Zapendowska zdecydowanie komentuje współczesną scenę muzyczną. W przeszłości krytykowała również inne popularne nurty, jak disco polo. Specjalistka od śpiewu nie ukrywa, że preferuje klasyczny warsztat wokalny i tradycyjne podejście do kompozycji, przez co twórczość Sanah zupełnie jej nie przekonuje.

