W polskim show-biznesie to prawdziwa sensacja, bo Elżbieta Zapendowska, legendarna ekspertka wokalna i jurorka, wraca do telewizji po tym, jak oficjalnie zdecydowała się wycofać z życia publicznego. Jej powrót do programu „Szansa na sukces” wywołał lawinę emocji wśród fanów. To właśnie tam, po raz pierwszy od dłuższego czasu, zobaczymy 78-latkę w roli jurorki, mimo poważnych problemów zdrowotnych, które niemal całkowicie wykluczyły ją z show-biznesu. Łukasz Zagrobelny zaskoczył pierwszymi zdjęciami. Tak teraz wygląda Elżbieta Zapendowska.

Elżbieta Zapendowska wraca do telewizji i pojawi się w „Szansie na sukces”

Elżbieta Zapendowska przez lata była jurorką w programie "Idol", a następnie "Jak oni śpiewają" oraz "Must Be the Music. Tylko Muzyka". W 2024 roku Elżbieta Zapendowska podjęła decyzję o wycofaniu się z branży muzycznej oraz działalności telewizyjnej. Oficjalnie poinformowała, że nie jest już w stanie wykonywać zawodu z powodu postępującej utraty wzroku. W wywiadach nie ukrywała, że w związku z poważnymi problemami ze wzrokiem nie może już dłużej oceniać uczestników na scenie.

Oficjalnie mówię, że wycofuję się dużymi krokami z branży i ze wszelkich czynności zawodowych. Ja już nie daję rady. Przede wszystkim z powodu ślepoty, ale też i wieku. Sztuka estradowa polega też na ocenie wizualnej. To nie jest bez znaczenia. Jeżeli ja widzę plamę zamiast wokalistki, to co ja mogę powiedzieć na temat jej estetyki wizualnej? Nic. Ja mogę powiedzieć tylko, że 'jesteś piękną plamą' –- powiedziała Zapendowska w 2024 roku w rozmowie z 'Faktem'.

Łukasz Zagrobelny poinformował o powrocie Elżbiety Zapendowskiej do telewizji

Tymczasem nagle pojawiły się wieści o wielkim powrocie Elżbiety Zapendowskiej do telewizji. To Łukasz Zagrobelny, który w przeszłości pobierał u niej lekcje, podzielił się tą wiadomością. Opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z planu programu „Szansa na sukces” i dodał:

A cóż to się dzisiaj wydarzyło. Szansa na sukces z pieśniami moimi:) no i Gość mój wspaniały:) wiosną emisja :)

Fani Elżbiety Zapendowskiej i Łukasza Zagrobelnego czekają na ten wyjątkowy odcinek "Szansy na sukces" z ich udziałem. Z pewnością będzie to okazja, aby znów posłuchać komentarzy Pani Elżbiety. Będziecie oglądac?

