Alicja Majewska to wokalistka, która kojarzona jest przez wiele pokoleń polskich słuchaczy przede wszystkim z takich hitów jak "Odkryjemy miłość nieznaną", "Być kobietą" i "Jeszcze się tam żagiel bieli". Artystka nie stroni też od muzycznych współprac z innymi polskimi artystami. Teraz otwarcie zdecydowała się wyznać, jak przebiegło tworzenie duetu z wielką gwiazdą młodego pokolenia - Sanah.

Alicja Majewska wprost o karierze Sanah

Alicja Majewska od lat nie schodzi ze sceny, zachwycając polskich słuchaczy nie tylko przepięknym głosem, lecz także wrodzonym powabem i sceniczną klasą. W ostatnich miesiącach wokalistkę można było oglądać wyjątkowo często na ekranie, bowiem pełniła rolę trenerki w popularnym programie "The Voice Senior". Finał edycji w ubiegłą sobotę wywołał ogromne poruszenie w sieci, a Majewska już zdążyła skomentować powstałą kontrowersję. W wywiadzie dla Pomponika postanowiła też skomentować Sanah.

Majewska zapytana o to, co sądzi o niebywałym sukcesie Sanah na polskiej scenie muzycznej, zdecydowała się na szczerą i otwartą odpowiedź.

Urocza dziewczyna, bardzo kulturalna, dobrze wychowana. I to, czego gratuluję jej czy jej otoczeniu, jej rodzinie, to że mimo osiągnięcia takiego sukcesu - bo ona osiągnęła ogromny sukces, te wyprzedawane stadiony i tak dalej - wydaje mi się w kontakcie z nią, że nie zmieniło to jej osobowości, jej hierarchii wartości mówiła Majewska.

Gwiazda postanowiła też zdradzić, co według niej mogło wpłynąć na to, że młoda wokalistkę bardzo szybko pokochały miliony fanów.

Nie wiadomo, co sprawia, że ktoś robi karierę, bo to kariera ogromna. Podstawa jest taka, że Sanah jest bardzo muzykalną osobą, jest muzykiem. (...) Sama sobie komponuje bardzo zgrabne melodie. Mnie się wydaje, (...) że ona się wyróżniła stylem, zewnętrznością również wśród dużego grona świetnie śpiewających młodych piosenkarek; wyróżniła się jakąś taką prostotą, skromnością wyjawiła piosenkarka.

Alicja Majewska wyznała wszystko o współpracy z Sanah

Sanah zaprosiła Alicję Majewską zarówno do stworzenia duetu znajdującego się na jej płycie, jak i na wyprzedane koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dopytana o to, jak młoda artystka zachowuje się za kulisami muzycznego świata, przyznała:

Ona się okazuje taką zosią samosią trochę. (...) Może na etapie pracy jest rygorystyczna i ma opinię wymagającej. Natomiast właśnie o czym powiedziałam - to się nazywa dobre wychowanie: w stosunku do nas, kolegów, i (...) myślę, że rówieśników również, absolutnie żadnego cienia zastrzeżenia nie mogłabym zgłosić podsumowała Majewska.

