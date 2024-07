Elżbieta Zapendowska specjalnie dla Party.pl powiedziała, co sądzi o Eurowizji. Ten konkurs budzący skrajne emocje nie do końca przypadł do gustu jurorce "Idola". "To było tak marne i tak sztuczne" - stwierdziła Zapendowska, odnosząc się do zeszłorocznych edycji. A teraz? Czy coś się zmieniło i czy jurorka patrzy łaskawszym okiem na ten konkurs?

Zapendowska nawiązała również do Eurowizji z 2016 roku, kiedy to Michał Szpak reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej właśnie w tym konkursie i zajął wysokie ósme miejsce. (Zobacz także: Eurowizja 2016: Michał Szpak mógł być wyżej gdyby nie… polityka?! "Ofiara dobrej zmiany") Czy Elżbieta Zapendowska go pochwaliła czy skrytykowała? Odpowiedź w naszym materiale wideo!

Zobacz też: Zapendowska krytykuje repertuar Grzeszczak! "Jest szalenie muzykalna. Przykro więc, że..." A co sądzi o Chylińskiej?​

