Materiał Krzysztofa Stanowskiego z 2023 roku poświęcony Natalii Janoszek wstrząsnął opinią publiczną w całej Polsce. Jak poinformował portal Wirtualne Media, zapadł już wyrok w sprawie, którą celebrytka wytoczyła dziennikarzowi oraz Kanałowi Sportowemu. Według ustaleń portalu 10 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił swoje orzeczenie.

Natalia Janoszek podała Stanowskiego do sądu

Sprawa między Natalią Janoszek a Krzysztofem Stanowskim rozpoczęła się w 2023 roku - wtedy na kanale Kanał Sportowy został opublikowany film, w którym dziennikarz stawiał tezę, że Janoszek zmyśliła swoje osiągnięcia i sama wykreowała – jego zdaniem – karierę medialną. Wielu odbiorców w Polsce zainteresowało się historią, a zarzuty wobec aktorki wywołały burzę w mediach.

Natalia Janoszek nie pozostała niewzruszona - złożyła pozew do sądu domagając się ochrony dóbr osobistych oraz zadośćuczynienia. Przez kolejne miesiące toczyły się przesłuchania i kolejne postanowienia: sąd już w czerwcu 2023-ego wydał zabezpieczenie zakazujące publikacji materiałów na jej temat. Jak donosi portal Wirtualne Media - w dniu dzisiejszym sąd wydał wyrok w tej sprawie.

Jest wyrok ws. Janoszek przeciwko Stanowskiemu

Według doniesień portalu, 10 grudnia 2025 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał Krzysztofa Stanowskiego i Kanał Sportowy do trwałego usunięcia filmu z cyklu "Dziennikarskie zero" o Natalii Janoszek pt. "Jak zmyślić karierę i trafić na szczyt? Natalia Janoszek versus TVN, Polsat i TVP" ze wszystkich swoich platform i strony internetowej. Sąd zakazał dalszej publikacji materiału oraz zasądził solidarne zadośćuczynienie w wysokości 20 tysięcy złotych wraz z odsetkami od 5 czerwca 2023 roku. Pozostałe żądania zostały oddalone, a koszty procesu podzielono między obie strony. Jak podaje portal, Janoszek wygrała sprawę w 50% w części niemajątkowej i w 20% w majątkowej. Wyrok jest nieprawomocny.

Powódka w jakiś sposób wystylizowała swoją karierę zawodową w mediach społecznościowych, miała prawo tak zrobić, jak każdy człowiek. Nie można jednak powiedzieć, że informacje, które pojawiły się w mediach społecznościowych, a które niejako zostały zakwestionowane przez pozwanych, były kłamstwem czy oszustwem. W ocenie sądu nie zasługuje na uwzględnienie tłumaczenie pozwanego Krzysztofa Stanowskiego, że nagrał ten film w interesie publicznym przekazano.

Zobacz także: