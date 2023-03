Sandra Kubicka spaceruje z odsłoniętym brzuchem. Ten model marynarki to hit na wiosnę! Zdjęcia paparazzi

Niedawno dotarły do nas smutne wieści o tym, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron się rozstali. Choć do tej pory ani modelka, ani muzyk nie potwierdzili tych informacji, to jednak są dowody na to, że jest inaczej. O kryzysie w ich związku mówiło się już od pewnego czasu, a ostatnio nasz informator z otoczenia pary przekazał, że do rozstania miało dojść już przed świętami. Teraz, kiedy różne fakty zaczynają się łączyć, Sandra Kubicka opublikowała dodatkowo wideo, które z pewnością nie uciszy plotek o jej rozstaniu z Baronem. Fani już podchwycili temat. "Coś się święci" - pisze jedna z internautek. Sandra Kubicka wbija szpilę Aleksandrowi Baronowi? Ostatnio świat wręcz oszalał na punkcie dwóch piosenek: Shakiry oraz Miley Cyrus. Obydwie gwiazdy zemściły się w ten sposób na swoich byłych ukochanych. Pierwsza śpiewa o zamianie ferrari na twingo, druga - że sama może kupić sobie kwiaty, wziąć się do tańca i napisać swoje imię na piasku. Wygląda na to, że właśnie utwór "Flowers" amerykańskiej piosenkarki przypadł do gustu Sandrze Kubickiej , bo w swoim najnowszym poście na Instagramie pokazała, jak podryguje w rytm tegoż właśnie hitu. Modelka tańczy sobie swobodnie przed lustrem, robiąc makijaż. Wygląda na to, że świetnie się przy tym bawi. Zobacz także: Zapłakana Sandra Kubicka w szczerym wyznaniu. "Ja też płaczę, ja też cierpię". Co się stało? Pod nowym postem Sandry Kubickiej pojawiły się liczne wpisy dotyczące piosenki i jej przesłania. Niektóre komentujące wprost wyrażają obawy, że taniec modelki do piosenki Miley Cyrus to nic innego jak odniesienie do informacji o tym, że związek Sandry Kubickiej z Aleksandrem Baronem to już przeszłość . Są nawet bezpośrednie pytania o rozstanie. - Coś się świeci w Waszym związku, za dużo już się portali rozpisuje na ten...