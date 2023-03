Klaudia Halejcio rozjaśniła włosy. Gwiazda pochwaliła się swoją metamorfozą

Klaudia Halejcio postanowiła odświeżyć swój look na wiosnę i postawiła na zmianę fryzury. To dobra decyzja?

Wiosna zbliża się wielkimi krokami - czują to również gwiazdy. Klaudia Halejcio, która niedawno wróciła do rzeczywistości po egzotycznych wakacjach, teraz postanowiła zadbać o swój image przed pierwszymi wiosennymi dniami. Efektami naturalnej, delikatnej koloryzacji pochwaliła się na InstaStories.

Klaudia Halejcio rozjaśniła włosy

Przedwiośnie to czas, kiedy wiele kobiet czuje potrzebę zmiany w swoim wyglądzie i przygotowania się na nadchodzące, słoneczne dni. Wiedzą o tym również gwiazdy, które czeka gorący okres premier i wydarzeń branżowych. W trend odświeżenia wyglądu na wiosnę doskonale wpisała się Klaudia Halejcio, która po niedawnym powrocie z rajskich wakacji na Malediwach, postanowiła zadbać o swoje włosy. Podzieliła się efektem niemal natychmiast!

Na początku roku fani Klaudii Halejcio mieli okazję podziwiać egzotyczne ujęcia z rodzinnych wakacji gwiazdy, które spędzała na Malediwach. Niedawno dzieliła się też ujęciami z rodzinnej, wyjątkowej imprezy. Teraz jednak przyszedł czas na powrót do rzeczywistości, który Klaudia Halejcio postanowiła wykorzystać na przygotowania do wiosny. Gwiazda wybrała się do fryzjera, gdzie postanowiła delikatnie odświeżyć swoją fryzurę. Klaudia Helajcio do tej pory nosiła ciemne włosy, ale teraz postanowiła nieco rozjaśnić swoją fryzurę.

- Piękna, naturalna koloryzacja i jaśniejsze pasemka na przodzie - napisała na Instagramie zadowolona gwiazda.

Na filmie i zdjęciu opublikowanym na InstaStories gwiazdy widać, że nowa fryzura dodała jej lekkości i wiosennej elegancji. Spójrzcie również na stylizację Klaudii Halejcio - podczas wizyty w salonie fryzjerskim miała na sobie pastelowy, puchaty sweter, jasne jeansy i biały T-shirt z różową aplikacją - taki look jest idealny na wiosnę.

Gwiazda ostatnio przeżywała ciężki czas. Karolina Halejcio niedawno dzieliła się wyznaniem o tym, że z jej domu znikały pieniądze. Ponadto, film, który opublikowała, uwieczniając nietypową rodzinną imprezę, spotkał się z krytycznymi komentarzami fanów. Dziwili się, że aktorka pozwala swojej dwuletniej córce na oglądanie osób przebranych między innymi za klauny czy inne postaci z horrorów.

Mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach życie Klaudii Halejcio będzie obfitowało w same pozytywne wydarzenia. Nowa fryzura i nadchodząca wiosna z pewnością to zwiastują!

