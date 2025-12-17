Anna Lewandowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd, została niedawno przyłapana przez paparazzich podczas wieczornych sprawunków w Warszawie. Towarzyszył jej brat, Piotr Stachurski, który od czasu do czasu pojawia się również w mediach społecznościowych siostry.

Anna Lewandowska podczas swojej wizyty w Polsce udała się na miasto w swobodnym, codziennym stroju. Miała na sobie szerokie, czarne spodnie, flanelową koszulę w kratę, ciepłą kurtkę i plecak.

Wieczorne sprawunki Anny Lewandowskiej w Warszawie

Podczas tej wieczornej wyprawy po Warszawie, Anna Lewandowska wydawała się skupiona na codziennych obowiązkach. W towarzystwie brata odwiedziła kilka miejsc w centrum miasta. Mimo że Lewandowska razem z rodziną na stałe mieszka za granicą, to każde jej pojawienie się w kraju jest bacznie obserwowane. Nie inaczej było i tym razem - fotoreporterzy uważnie śledzili każdy krok trenerki.

Najnowsze zdjęcia Anny Lewandowskiej z jej wizyty w Warszawie możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Anna Lewandowska podjechała luksusowym mercedesem

Warto też wspomnieć, że podczas wizyty w Warszawie Anna Lewandowska poruszała się swoim luksusowym terenowym mercedesem. Wartość pojazdu szacowana jest na około milion złotych. Luksusowe auto żony Roberta Lewandowskiego możecie zobaczyć na końcu artykułu.

