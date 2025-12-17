Reklama

Anna Lewandowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd, została niedawno przyłapana przez paparazzich podczas wieczornych sprawunków w Warszawie. Towarzyszył jej brat, Piotr Stachurski, który od czasu do czasu pojawia się również w mediach społecznościowych siostry.

Anna Lewandowska podczas swojej wizyty w Polsce udała się na miasto w swobodnym, codziennym stroju. Miała na sobie szerokie, czarne spodnie, flanelową koszulę w kratę, ciepłą kurtkę i plecak.

Wieczorne sprawunki Anny Lewandowskiej w Warszawie

Podczas tej wieczornej wyprawy po Warszawie, Anna Lewandowska wydawała się skupiona na codziennych obowiązkach. W towarzystwie brata odwiedziła kilka miejsc w centrum miasta. Mimo że Lewandowska razem z rodziną na stałe mieszka za granicą, to każde jej pojawienie się w kraju jest bacznie obserwowane. Nie inaczej było i tym razem - fotoreporterzy uważnie śledzili każdy krok trenerki.

Najnowsze zdjęcia Anny Lewandowskiej z jej wizyty w Warszawie możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Anna Lewandowska podjechała luksusowym mercedesem

Warto też wspomnieć, że podczas wizyty w Warszawie Anna Lewandowska poruszała się swoim luksusowym terenowym mercedesem. Wartość pojazdu szacowana jest na około milion złotych. Luksusowe auto żony Roberta Lewandowskiego możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Zamyślona Anna Lewandowska załatwia sprawunki w Warszawie
