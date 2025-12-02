Robert Lewandowski uwielbia spędzać każdą wolną chwilę z córkami. Najnowsze nagranie, które Anna Lewandowska udostępniła w mediach społecznościowych, jest tego najlepszym dowodem. Trenerka pokazała uroczy moment, w którym Robert tańczy z Klarą i Laurą do świątecznego przeboju "All I Want For Christmas Is You". Widać, jak cała trójka świetnie się bawi.

Anna i Robert Lewandowscy tworzą szczęśliwą rodzinę

Anna i Robert Lewandowscy to zdecydowanie power couple polskiego show-biznesu. Od ponad dekady tworzą szczęśliwe małżeństwo, wychowując wspólnie dwie córki - ośmioletnią Klarę i pięcioletnią Laurę. Choć na początku para nie pokazywała twarzy córek, dbając o ich prywatność, jakiś czas temu postanowili to zmienić. Dziewczynki na stałe zagościły w mediach społecznościowych znanych rodziców.

Gwiazda od czasu do czasu publikuje kadry z bliskimi, pokazując fanom rodzinną sielankę. Ostatnio udostępniła rozczulające nagranie, na którym Robert, Klara i Laura tańczą do świątecznego hitu Mariah Carey - "All I Want For Christmas Is You". Na filmiku doskonale widać, że dziewczynki mają wspaniałą relację z tatą.

Anna Lewandowska pokazała nagranie z Robertem i córeczkami

Anna Lewandowska dodała do nagrania obszerny, bardzo osobisty opis, w którym szczegółowo odniosła się do roli ojca w życiu dziecka. Podkreśliła, jak ogromne znaczenie mają wspólne chwile spędzane z tatą - zarówno te pełne śmiechu i zabawy, jak i te zwyczajne, codzienne momenty, które budują poczucie bezpieczeństwa i bliskości.

Czasem zapominamy, jak niezwykle ważna jest relacja ojca z córką. To jedna z najpiękniejszych i najważniejszych więzi w życiu. To tata, jako pierwszy mężczyzna w jej świecie, pokazuje swojej córeczce, czym jest miłość bezwarunkowa. (...) Obecność, rozmowa i czas spędzony razem tworzą fundament, który zostaje na całe życie. Bo dla córeczek tata to pierwszy bohater, a dla ojca córka to najpiękniejsza lekcja miłości. Więź ojca i córki to nie tylko relacja. To historia pisana gestami, spojrzeniami i chwilami, których nie da się powtórzyć. I to właśnie ta historia zostaje w sercu na całe życie niezależnie od tego, jak szybko córka dorasta… czytamy.

Wideo błyskawicznie zdobyło mnóstwo polubień i komentarzy. Fani Anny Lewandowskiej rozpływali się wręcz nad uroczym obrazkiem i zauważyli, że Robert świetnie sprawdza się w roli ojca.

Cudownie sie na to patrzy. I wtedy jako kobieta żona mama córka myslisz sobie - wybrałam im najlepszego tatę na świecie

Dzieciaki. Nie ma ważniejszych osób na ziemii

Ale cudownie

Piękne pisali internauci.

Zobacz także: