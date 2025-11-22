Agnieszka Kaczorowska po raz pierwszy od bardzo dawna została przyłapana przez paparazzi sama. U jej boku tym razem nie zobaczymy Marcina Rogacewicza, co jest dość zaskakujące, bo para ostatnio wydawała się nierozłączna. Nawet podczas udziału w "Tańcu z Gwiazdami" byli całkowicie pochłonięci sobą i zupełnie nie dostrzegali innych. Teraz Kaczorowska wybrała się na krótką wyprawę, ale już bez partnera. Chyba nie chciała być zauważona... Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Zamyślona Agnieszka Kaczorowska przyłapana przez paparazzi

Agnieszka Kaczorowska ma za sobą intensywny rok nie tylko jeśli chodzi o życie prywatne, ale i zawodowe. Najpierw głośne rozstanie z Maciejem Pelą, a teraz oficjalnie para jest już po rozwodzie. Mimo początkowych kontrowersji w sądzie byli już małżonkowie zachowali spokój i nawet przywitali się krótkim "cześć".

Potem przyszedł czas na "Taniec z Gwiazdami" i wtedy tancerka ogłosiła swój związek z Marcinem Rogacewiczem. Para razem układa swoje życie i nie tylko remontują dom, ale ogłosili też nowy, wyjątkowy projekt, jakim jest własny spektakl, który już na wiosnę.

Teraz Kaczorowska została przyłapana przez paparazzi w drodze do centrum medycznego. Tym razem przy aktorce nie pojawił się partner, który w ostatnim czasie towarzyszył jej niemal na każdym kroku. Gwiazda serialu "Klan" wyglądała, jakby nie chciała, aby ją rozpoznano. Ciemny trencz i czapka z daszkiem to dopiero początek. Agnieszka Kaczorowska nie wyglądała na zadowoloną.

