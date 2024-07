Zamachy w Paryżu - po straszliwej nocy, do mediów dociera coraz więcej relacji świadków horroru na ulicach, na stadionie, w restauracjach i sali koncertowej.

Mark Colclough, 43-letni psychoterapeuta o podwójnym brytyjsko-duńskim obywatelstwie był naocznym świadkiem jednego z ataków. Opowiedział o tym dziennikarzowi brytyjskiego Guardiana. Był z kolegami około 20 metrów od kawiarni, gdy usłyszał strzały.

Rozejrzałem się w koło i zobaczyłem mężczyznę. Miał może 185 cm. Jego pozycja jasno wskazywała, że to on strzelał. Prawą nogę miał wysuniętą do przody, lewą z tyłu. Trzymał w lewym ręku długi karabin maszynowy. Zauważyłem pod nim magazynek. Był ubrany w obcisłe czarne ubranie.