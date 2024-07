Polskie gwiazdy są wstrząśnięte zamachami terrorystycznymi w Paryżu, do których doszło z nocy 13 na 14 listopada. Podczas serii ataków m.in. na halę w Bataclan, gdzie odbywał się koncert czy stadion, gdzie odbywał się mecz Francja-Niemcy zginęło około 160 osób. We Francji wciąż trwa akcja ratunkowa. Policja i media donoszą o kolejnych ofiarach.

Szok, żal, smutek - tak w skrócie można opisać reakcję polskich gwiazd na ataki terrorystyczne w Paryżu. Małgorzata Kożuchowska na swoim Facebooku napisała:

Wielu polskich celebrytów na swoim instagramie udostępnia flagę Francji albo napisa "Pray for Paris" (módlmy się za Paryż) - m.in. Robert Lewandowski, Anna Mucha, Kuba Wojewódzki, Edyta Herbuś czy Paulina Krupińska:

Monika Olejnik również jest w szoku:

Lider zespołu LemON, Igor Herbut, prosi o modlitwę:

Paweł Kukiz o zamach terrorystycznych w Paryżu:

Agnieszka Kaczorowska nie potrafi cieszyć się z finału Tańca z Gwiazdami:

Kolejna edycja Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami za nami. Tak zapamiętam ten czas.... Dziękuję Wam kochani za wszystkie sms-y i słowa wsparcia, niosły nas co tydzień jak skrzydła... i doniosły to finału a to olbrzymi wyczyn W obliczu tego co właśnie dzieje się w Paryżu i tak nie ma to żadnego znaczenia.... są rzeczy ważne i ważniejsze...