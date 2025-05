30 kwietnia media obiegła szokująca wiadomość. Po długiej walce z rzadkim nowotworem jelita i dwunastnicy zmarł uwielbiany przez widzów TVN juror "MasterChefa" - Tomasz Jakubiak. Po tygodniach żałoby, we wtorek, 13 maja, o godz. 13:30 w Kościele pw. św. Ignacego w Warszawie będzie miała miejsce msza żałobna w intencji zmarłego kucharza. Najbliżsi Tomasza Jakubiaka tłumnie przybywają do świątyni, by towarzyszyć jego rodzinie w ostatnim pożegnaniu. Żałobnicy postanowili uszanować ostatnią wolę zmarłego kucharza, a ten widok chwyta za serce.

Reklama

Pogrzeb Tomasza Jakubiaka

Wiadomość o śmierci 41-letniego Tomasza Jakubiaka wprawiła jego najbliższych oraz fanów w osłupienie. Charyzmatyczny gwiazdor kulinarnych programów i juror "MasterChefa" zmarł 30 kwietnia 2025 roku w Atenach, o czym rodzina poinformowała za pośrednictwem jego instgramowego konta. Nie trzeba było długo czekać, by gwiazdy telewizji oraz najbliżsi kucharza wspominali go publicznie poruszających słowach. W jednym z odcinków "Uwaga TVN" poświęconym pamięci Tomasza Jakubiaka, Dorota Wellman, Marcin Prokop, czy Michel Moran wielokrotnie podkreślali, że kucharz pomimo ogromu cierpienia, nigdy się nie żalił. Co więcej, w materiale przyjaciel Tomasza Jakubiaka przyznał, że kucharz nie chciał pomocy, lecz sytuacja go do tego zmusiła.

Teraz, gdy od śmierci Tomasza Jakubiaka minęły dwa tygodnie, rodzina i przyjaciele kucharza tłumnie przybyli do Kościoła pw. św. Ignacego w Warszawie na ostatnie pożegnanie z jurorem "MasterChefa".

Tłum gwiazd na pogrzebie Tomasza Jakubiaka

13 maja, w dniu pogrzebu Tomasza Jakubiaka wydarzyło się coś niezwykłego. Prof. Magdalena Szpunar z Uniwersytetu Śląskiego opublikowała w sieci poruszający wpis, będący swoistym pożegnaniem z kucharzem. Niedługo po pojawieniu się wzruszających słów, rodzina, najbliżsi przyjaciele i współpracownicy zmarłego kucharza w zadumie przybyli na mszę żałobną gwiazdora TVN.

Wśród przybyłych żałobników nie zabrakło sławnego szwajcarski szefa kuchni, krytyka kulinarnego Kurta Schellera. Na pogrzebie pojawili się również inni jurorzy "MaserChefa", francuski restaurator i mistrz kuchni, Michel Moran oraz prezenterka i dziennikarka kulinarna, Daria Ładocha. Kolejnym, znanym z kulinarnego środowiska polskiego show-biznesu gwiazdorem, jaki przybył na ostatnie pożegnanie Tomasza Jakubiaka był Wojciech Modest Amaro. Wszystkich tych celebrytów łączy nie tylko przyjaźń ze zmarłym kucharzem i pasja do gotowania, ale też... ubiór. Gwiazdorzy, podobnie jak inni żałobnicy, postanowili bowiem spełnić ostatnią wolę Tomasza Jakubiaka.

Żałobnicy spełnili ostatnią wolę Tomasza

Jak się okazuje, znany ze swojej charyzmy i pozytywnego patrzenia na świat Tomasz Jakubiak postanowił odejść od tradycji. Zgodnie z jego ostatnią wolą, przybyli na jego pogrzeb żałobnicy mieli odejść od tradycyjnej, przygnębiającej czerni i postawić na kolorowe ubrania.

Msza żałobna odbędzie się 13 maja 2025 o godz. 13:30 w Kościele pw. św. Ignacego w Warszawie. Po mszy odprowadzenie na Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji. Zgodnie z wolą Tomka obowiązują jasne lub kolorowe stroje - tak rodzina poinformowała o pogrzebie Tomasza Jakubiaka w mediach społecznościowych.

Po nabożeństwie Tomasz Jakubiak spocznie na Cmentarzy Północnym w Warszawie. Miejsce pochówku Tomasza Jakubiaka znajduje się niedaleko grobu znanego tancerza i choreografa Żory Korolyova.

Kurt Scheller na pogrzebie Tomasza Jakubiaka, Fot.: Wojciech Olkusnik/East News

Wojciech Olkusnik/East News

Wojciech Modest Amaro na pogrzebie Tomasza Jakubiaka, Fot.: Wojciech Olkusnik/East News

Zobacz także: Daria Ładocha żegna Tomasza Jakubiaka fot. Wojciech Olkusnik/East News