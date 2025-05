Warszawa żegna dziś jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny kulinarnej. Pogrzeb Tomasza Jakubiaka przyciągnął tłumy poruszonych osób – rodzinę, przyjaciół i fanów. Zgodnie z prośbą rodziny żałobnicy ubrali się na kolorowo, a przy urnie stanęło wzruszające zdjęcie roześmianego Tomka.

Reklama

Ostatnie pożegnanie Tomasza Jakubiaka w Warszawie

13 maja 2025 roku w Warszawie odbywa się pogrzeb Tomasza Jakubiaka – kucharza, autora książek kulinarnych i gwiazdy telewizji. Msza żałobna rozpoczeła się o godzinie 13:30 w Kościele pw. św. Ignacego. Po nabożeństwie ciało zmarłego zostaje odprowadzone na Cmentarz Komunalny Północny.

Rodzina Tomasza Jakubiaka, spełniając jego wolę, prosi uczestników pogrzebu o założenie jasnych lub kolorowych ubrań. Dodatkowo zrezygnowano z tradycyjnego składania kondolencji. Ceremonia różni się od typowych pożegnań – przebiega w zgodzie z życzeniem zmarłego, który chciał, by była to uroczystość spokojna i pozbawiona żałobnych konwencji.

Przy kolorowej urnie stanęło zdjęcie roześmianego Tomasza Jakubiaka. Ten widok sprawia, że trudno powstrzymać łzy. Takiego go właśnie zapamiętamy.

Kim był Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak, znany i ceniony kucharz oraz osobowość telewizyjna związana z TVN, zmarł 30 kwietnia 2025 roku w Grecji. Od 2024 roku zmagał się z poważną chorobą – agresywnym nowotworem jelita i dwunastnicy. Walczył dzielnie, podejmując leczenie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Niestety, mimo chwilowych popraw i nadziei, jego życia nie udało się uratować.

Urodził się 21 czerwca 1983 roku w Chorzowie. Był cenionym kucharzem, autorem książek kulinarnych, restauratorem oraz popularną osobowością telewizyjną. Swoją kulinarną karierę rozpoczął jako szef kuchni w restauracjach „Winnica” w Zielonej Górze oraz „Café Szparka” w Warszawie. W 2013 roku otworzył własny bar szybkiej obsługi z kuchnią meksykańską „S’poco Loco” w Warszawie.

Od 2007 roku Tomasz Jakubiak regularnie występował jako kucharz w programie „Dzień dobry TVN”. Zyskał ogromną popularność dzięki autorskim programom emitowanym na kanale Canal+ Kuchnia, takim jak: „Jakubiak w sezonie”, „Jakubiak lokalnie”, „Jakubiak rodzinnie”, „Jakubiak z miłości do lokalności” oraz „Jakubiak rozgryza Polskę”. Był jurorem w programie „MasterChef Junior”, a w 2023 roku dołączył do jury głównej edycji „MasterChef” w TVN. Jego charyzma, naturalność i pasja do gotowania uczyniły go jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kulinarnego świata w Polsce.

Zobacz także:

Reklama