19 listopada w Teatrze Capitol w Warszawie odbyła się uroczysta premiera spektaklu "Genialny pomysł" w reżyserii Wojciecha Adamczyka. To wydarzenie przyciągnęło tłumy gwiazd i przedstawicieli mediów. Na czerwonym dywanie pojawiły się znane twarze, które chętnie pozowały do zdjęć. Jednak to jedno pojawienie się szczególnie zelektryzowało obecnych.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz debiutują razem na premierze

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się razem na premierze, czym natychmiast wzbudzili sensację. To pierwszy raz, gdy od momentu ogłoszenia związku, wybrali się na event jako para. Na oczach fotoreporterów pozowali w objęciach, sprawiając wrażenie bardzo bliskich sobie. Ich wspólne zdjęcia na ściance błyskawicznie obiegły media i sieć.

Podczas premiery Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postawili na połączenie elegancji z miejskim luzem. Rogacewicz założył czarną, skórzaną kurtkę o klasycznym kroju, którą zestawił z białym T-shirtem i jasnymi spodniami. Dopełnieniem stylizacji były białe trampki, które nadały całości swobodnego charakteru.

Z kolei Agnieszka Kaczorowska zachwyciła długą, brązową dzianinową sukienką zapinaną na guziki, z rozcięciem, które subtelnie odsłaniało nogę. Stylizację uzupełniła masywnymi czarnymi kozakami na obcasie. Delikatne fale i subtelny makijaż tylko podkreśliły naturalną urodę aktorki. Bez wątpienia oboje przyciągali spojrzenia i prezentowali się wyjątkowo.

Barbara Kurdej-Szatan i Magdalena Wójcik – kto jeszcze błyszczał na wydarzeniu?

Spektakl "Genialny pomysł" to najnowsza komedia w reżyserii Wojciecha Adamczyka, znanego z produkcji pełnych humoru i życiowych obserwacji. Premierowe przedstawienie w Teatrze Capitol zgromadziło nie tylko miłośników teatru, ale też osobowości medialne i artystów. Wydarzenie miało charakter celebrycki i zostało szeroko komentowane w mediach.

Oprócz Kaczorowskiej i Rogacewicza, na premierze pojawiły się również inne znane twarze. Barbara Kurdej-Szatan zachwyciła eleganckim garniturem w ciepłym beżu z szerokimi spodniami i oversize'ową marynarką. Do tego dobrała błyszczący, metaliczny top, złote kolczyki-koła i brokatowe szpilki. Jej stylizacja była wyważonym połączeniem elegancji i wieczorowego szyku.

Magdalena Wójcik wybrała bardziej wyrazisty styl. Miała na sobie długą sukienkę w cętkowany, zwierzęcy print oraz czarny, lekki płaszcz. Całość uzupełniła czarnym naszyjnikiem i klasycznymi botkami. Stylizacje obu aktorek zostały entuzjastycznie przyjęte przez komentatorów wydarzenia.

Wśród obecnych na premierze byli również Krystyna Tkacz oraz Jacek Bończyk, którzy, podobnie jak reszta gości, chętnie pozowali do zdjęć. Teatr Capitol ponownie udowodnił, że potrafi przyciągnąć uwagę i skupić na sobie blask fleszy.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na premierze spektaklu "Genialny pomysł" w Teatrze Capitol, fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Robert Motyka na premierze spektaklu "Genialny pomysł" w Teatrze Capitol, fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Michał Milowicz z partnerką na premierze spektaklu "Genialny pomysł" w Teatrze Capitol, fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Krystyna Tkacz na premierze spektaklu "Genialny pomysł" w Teatrze Capitol, fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Magdalena Wójcik na premierze spektaklu "Genialny pomysł" w Teatrze Capitol, fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Barbara Kurdej-Szatan na premierze spektaklu "Genialny pomysł" w Teatrze Capitol, fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

