Żaklina Ta Dinh z "Top Model" pokazała ciążowy brzuszek. Jak prezentuje się w bikini? 

Już niedługo Joanna Krupa po raz pierwszy zostanie mamą! Modelka nie zwalnia tempa i nawet będąc w błogosławionym stanie pracuje na planie programu "Top Model". Zdjęciami zza kulis z chęcią chwali się w sieci. A my widzimy, że brzuszek Joanny jest coraz większy i termin porodu zbliża się wielkimi krokami. Zobaczcie najnowsze zdjęcia, które 40-latka udostępniła w social mediach! Jak myślicie, gwiazda urodzi chłopca czy dziewczynkę? Joanna Krupa na planie programu Joanna Krupa i Douglas Nunes spodziewają się dziecka! Gwiazda radosną nowiną pochwaliła się w maju w programie "Dzień Dobry TVN". Ciążę ogłosiła wyjątkowego dnia, bo w Dzień Matki! Zawsze chciałam być matką, ale nie byłam gotowa. Czułam to w środku, że będę później w życiu matką. To jest takie przyjemne uczucie, cieszę się tym - przyznała przyszła mama. Modelka z dumą chwali się swoimi ciążowymi krągłościami. Ostatnio zdradziła fanom i mediom, że jest już w 25 tygodniu ciąży! Mimo to, nie rezygnuje z pracy, choć nie zawsze jest lekko. Obecnie Joanna Krupa pracuje na planie programu TVN " Top Model ". Ciężki dzień w pracy - napisała Joanna na Instagramie. I pochwaliła się piękną sesją zdjęciową, którą wykonano jej na planie zdjęciowym. Brzuszek modelki jest już coraz większy. Zdaniem fanów ciąża celebrytce służy i już jesienią Joanna przywita na świecie... synka! Patrzę na Ciebie Joasiu i sądzę, że synuś pod serduszkiem siedzi 🤗 chyba, że Już ogłaszałaś a ja coś przeoczyłam 😁? - napisała jedna z fanek na Instagramie. Do tej pory gwiazda nie zdradziła płci dziecka. Ale jak informował znajomy Krupy w rozmowie z "Fleszem" chłopiec ma otrzymać na imię James Dean a córka Amelie-Rose lub Sophia-Grace. Co myślicie o tych...