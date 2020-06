Uczestniczka "Top Model" właśnie ogłosiła radosną nowinę! Ada Daniel, która wzięła udział w 6. edycji tego programu po raz drugi zostanie mamą! Te wspaniałe wieści modelka przekazała na swoim Instagramie. Podzieliła się z fanami także informacją o płci i imieniu, jakie wybrała dla maluszka. Tylko spójrzcie na te piękne zdjęcia!

Ada Daniel z "Top model" po raz drugi zostanie mamą!

Ada Daniel z "Top model" spodziewa się dziecka! Modelka jest już mamą synka Igora, a teraz jej rodzina znów się powiększy. Uczestniczka hitowego programu TVN podzieliła się tą radosną nowiną na Instagramie, zamieszczając przepiękne zdjęcia z ciążowym brzuszkiem i balonami w różowym kolorze. Z opisu dowiadujemy się, że to już końcówka ciąży - 8. miesiąc! Na świat przyjdzie dziewczynka, dla której rodzice wybrali już imię Rozalia.

Oczywiście w komentarzach pod postem modelki, pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów!

- Gratulacje, moja imienniczka 😁❤️❤️ - Ale super!😊 Gratulacje😘 - Ale świetnie! Gratulacje 🌸🎀💓

Ada Daniel dała się poznać jako charyzmatyczna dziewczyna w 6. sezonie programu "Top Model". Jurorzy byli oczarowani jej figurą i formą po urodzeniu pierwszego dziecka! Z powodzeniem przeszła wszystkie etapy castingów i dotarła aż do ćwierćfinału. Teraz ma 25 lat i dalej świetnie radzi sobie w modelingu, łącząc przy tym obowiązki macierzyńskie i opiekę nad Igorem. Teraz zapewne czeka ją chwilowa przerwa w karierze, kiedy na świecie pojawi się Rozalia.

Mąż Ady Daniel jest piłkarzem i to on namówił ją do udziału w programie! Sama modelka chciała zrobić to również ze względu na swojego synka, ponieważ to właśnie dla niego chciała osiągać sukcesy, aby w przyszłości być dla niego wzorem do naśladowania. Ciekawe czy Rozalia również pójdzie w ślady mamy!

Oczywiście przyszłym rodzicom składamy serdeczne gratulacje! Zobaczcie jak pięknie wygląda Ada Daniel w 8. miesiącu ciąży!

Ada Daniel i jej mąż lada chwila powitają na świecie drugie dziecko!

Modelka promienieje w ciąży!