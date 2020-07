Zaginiona Laura Wawrzynowicz z "Projektu Lady" odnaleziona! 

Laura Wawrzynowicz, uczestniczka czwartej edycji "Projektu Lady" została szczęśliwie odnaleziona! Dobra informacja została przekazana przez rodzinę zaginionej za pośrednictwem profilu "Zaginieni przed laty".

Zobacz także: Zaginęła uczestniczka "Projektu Lady"! Laura Wawrzynowicz może potrzebować pilnej pomocy medycznej

Dziś media obiegła informacja o zaginięciu 20-letniej Laury Wawrzynowicz, znanej widzom z udziału w czwartej edycji "Projektu Lady". Ostatni kontakt Laury z rodziną miał miejsce 26 czerwca, od tamtego czasu jej telefon milczał a ona sama nie dawała znaku życia. Jak informowała policja na swojej stronie, stan zdrowia i życia Laury był zagrożony. Na szczęście sprawa znalazła szczęśliwe zakończenie, a Laura się odnalazła i nic jej nie grozi.

Kochani!! Kolejny raz udowodniliście że moc internetu jest ogromna. Właśnie Rodzina dotarła do Laury, adres otrzymaliśmy właśnie od Was Kochani. W imieniu Rodziny bardzo dziękujemy i przekazujemy Wam ogromnie podziękowania, cytując Mamę: "Informacje o jej miejscu pobytu dostałam dzięki waszym działaniom. Za co bardzo dziękuję, bo błyskawicznie udało się zakończyć ten koszmar"

Dziękujemy ♥️💛💞❣️💓 - napisano na profilu "Zaginieni przed laty" na Facebooku