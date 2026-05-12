W polskiej odsłonie "Love is Blind" zrobiło się naprawdę ciasno. W pierwszych pięciu odcinkach, dostępnych już na Netflixie, pod czujnym okiem prowadzących Zofii Zborowskiej-Wrony i Andrzeja Wrony cztery osoby zaczęły kręcić się wokół tych samych uczuć. Filip, Jacek, Julita i Daria odkryli, że ich listy "numerów jeden" wyglądają niemal identycznie - i nikt nie był na to gotowy.

Uczestnicy "Love is Blind: Polska" upatrzyli sobie tych samych wybranków

Zgodnie z zasadami programu "Love is Blind", uczestnicy mają budować więź rozmową, a dopiero potem decydować, czy wchodzą w kolejny etap relacji. Zaczynając więc swoje znajomości nie mając pojęcia, jak wygląda druga osoba. Emocji nie brakuje od pierwszego odcinka tym bardziej, że kilkoro uczestników upatrzyło sobie te same osoby.

Mowa o Filipie, Jacku, Julicie i Darii. W pewnym momencie rozmowy zaczęli dyskutować o tym, kto jest na czyjej liście najwyżej. Wówczas wyszło na jaw, że Filip i Jacek wskazują te same dwie kobiety jako najważniejsze, a Daria i Julita - niezależnie od siebie - krążą wokół tych samych dwóch mężczyzn.

Znaleźliśmy się w niepisanym czworokącie. Na szczycie mojej listy jest Daria i Julita. Na szczycie listy Filipa jest Daria i Julita stwierdził Jacek.

No jakie emocje temu towarzyszą? Na pewno jakaś doza zazdrości... skomentował Filip.

Widzowie przeżyli spory szok widząc, że uczestnicy mają te same upodobania. Część z nim z humorem podeszła do całej sytuacji:

Ciekawe, jak będą wyglądać wakacje we czwórkę

Kiedyś trójkąty były passe, teraz w modę wchodzą czworokąty

Może się dogadają w tym czworokącie

Uczestnik "Love is Blind" ujawnia, że nie pokazano jego zaręczyn

Równocześnie spore emocje w sieci wzbudził nieco inny wątek. W dotychczasowych odcinkach "Love is Blind" zobaczyliśmy zaręczyny pięciu par, jednak jak się okazało, było ich znacznie więcej. Radek ujawnił w filmie opublikowanym na TikToku, że również się zaręczył, jednak nie zostało to pokazane, a jego wątek został skrócony do zaledwie 15 sekund.

Mimo tego, że pokazali mnie dosłownie na 15 sekund w ''Love is Blind'', to nie oznacza, że się nie zaręczyłem, bo zaręczyłem się! Natomiast dalej w programie pokazują pary o największym potencjale... po prostu do wzięcia ślubu i tyle. Ja byłem zaręczony. Z kim? Na razie wolę tego nie mówić

To wciąż nie był jedyny uczestnik, którego zaręczyn nie pokazano.

