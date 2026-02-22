W pierwszej edycji popularnego programu „Mam talent!” w Polsce pojawiła się młoda, niepozorna uczestniczka - Klaudia Kulawik. Miała wtedy zaledwie 11 lat, a jej wykonanie utworu „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena sprawiło, że widzowie i jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem. To właśnie ten występ sprawił, że jej nazwisko zapisało się w historii programu, a nagranie z finału do dziś jest szeroko komentowane i oglądane w Internecie. Klaudia Kulawik zajęła ostatecznie drugie miejsce w konkursie, wzbudzając ogromne emocje wśród publiczności.

Klaudia Kulawik podbiła serca widzów „Mam talent!” w wieku 11 lat. Później wycofała się z mediów

Choć wielu wróżyło jej błyskotliwą, medialną karierę zaraz po programie, Klaudia Kulawik postanowiła obrać inną drogę. Nie rzuciła się od razu w wir show-biznesu. Skoncentrowała się na nauce i konsekwentnie rozwijała swój talent muzyczny. Wybrała własny, spokojniejszy rytm rozwoju i na kilka lat zniknęła z pierwszych stron gazet. Artystka sama podkreślała później, że udział w „Mam talent!” był dla niej szansą, która odmieniła całe jej życie, pozwalając odkryć prawdziwą pasję i jasno sprecyzować zawodowe marzenia.

Program dał mi wielką szansę, zmienił całe moje życie. Znalazłam pasję, którą chcę kontynuować. Wiem, co chcę robić w życiu mówiła Kulawik w „Dzień dobry TVN”.

Klaudia Kulawik po latach wróciła na scenę. Wydała debiutancki utwór

Po kilku latach od telewizyjnego debiutu, w 2012 roku Klaudia Kulawik ponownie dała o sobie znać szerszej publiczności. Wydała wtedy utwór „With a Friend You Know” z okazji premiery filmu „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”. Był to wyraźny sygnał, że nie zamierza rezygnować z muzycznej kariery i wciąż pracuje nad rozwojem własnego stylu. Od tego momentu konsekwentnie rozwijała swój warsztat, kształcąc głos i zdobywając kolejne doświadczenia artystyczne.

Warto przypomnieć, że niedawno przypomnieliśmy też historię Anny Stępień, którą cała Polska zna jako Kasię Solejuk z „Rancza”.

Klaudia Kulawik skończyła szkołę muzyczną w Londynie. Uczyła się od najsłynniejszych gwiazd

Kolejny przełom nastąpił w 2022 roku, kiedy Klaudia Kulawik ukończyła prestiżowy BIMM University w Londynie. To właśnie tam zdobywała wiedzę u boku takich nazwisk jak George Ezra, James Bay czy Tom Odell. Edukacja w jednej z najbardziej renomowanych szkół muzycznych na świecie była dla niej ogromnym wyróżnieniem i pozwoliła na dalsze poszerzanie horyzontów. Klaudia nie ogranicza się jednak tylko do nauki - jej pasją są również podróże. Odwiedziła już Stany Zjednoczone, Australię, Singapur, Japonię, Wietnam, Tajlandię oraz Dubaj, gdzie wystąpiła podczas koncertu organizowanego przez lokalny hotel.

Dziś 28-letnia Klaudia Kulawik to już dojrzała artystka, która konsekwentnie realizuje swoje plany. Nie tylko śpiewa i tworzy muzykę, ale także regularnie dzieli się fragmentami swojego życia prywatnego i pracy z fanami na Instagramie. Jej aktywność pokazuje, że świetnie odnajduje się zarówno na scenie, jak i poza nią, łącząc życie zawodowe z zamiłowaniem do podróżowania i poznawania nowych kultur. Klaudia podkreśla, że udział w „Mam talent!” był momentem przełomowym, który pozwolił jej znaleźć swoje miejsce i prawdziwą pasję.

Zobacz także: Grała uroczą Basię w "M jak Miłość". Teraz jest już dorosła i trudno ją rozpoznać

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

11-latka podbiła serca w "Mam talent!". Tak dziś wygląda Klaudia Kulawik Bartosz Krupa/Dzien Dobry TVN/East News