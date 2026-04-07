Małrzeństwo Melanii i Donalda Trumpów od lat budzi zainteresowanie rodzimych i zagranicznych mediów nie tylko z powodu statusu pary, ale też ich powściągliwemu zachowaniu i unikaniu tematów związanych z ich relacją. I podczas gdy prezydencka para USA do tej pory dość chłodno traktowała się podczas publicznych występów, najnowsze nagranie z ich udziałem sprawiło, że w sieci zawrzało.

Niecodzienne zachowanie Donalda Trumpa względem Melanii podczas Wielkanocy

Minione święta wielkanocne to dla gwiazd oraz polityków nie tylko czas spędzony z najbliższymi, ale też doskonała okazja do tego, by pochwalić się światu rodzinnymi tradycjami. Podczas gdy wielkanocne zdjęcia Karola Nawrockiego wywołały poruszenie za sprawą sportowej działalności prezydenta RP, prezydent USA zaprosił fotoreporterów do Białego Domu, gdzie tradycyjnie odbyło się toczenie wielkanocnych jajek.

Poniedziałkowe spotkanie w Białym Domu miało niezwykle dostojny, ale też ciepły format - setki dzieci i rodzin, wiosenna sceneria i tradycyjna zabawa w otoczeniu kwiatów i wielkanocnych króliczków - wyglądało niczym sceneria sielskiego filmu.Właśnie w takim otoczeniu zachowanie Donalda Trumpa przyciągnęło spojrzenia. Zamiast chłodnego dystansu i oszczędnych gestów, prezydent wyglądał na wyraźnie rozluźnionego.

Wydarzenie odbyło się na południowym trawniku, a uwagę zwracała też obecność rodziny prezydenta USA: na balkonie pojawili się m.in. Tiffany Trump z mężem Michaelem Boulosem i ich synem, a także Eric Trump i Lara Trump wraz z dziećmi. To wzmocniło rodzinny klimat dnia, który zwykle jest mieszanką protokołu i świątecznej atmosfery. Tym razem jednak narrację przejęły emocje i gesty, bo prezydent wyraźnie postanowił położyć akcent na pierwszą damę, nie szczędząc jej pochwał.

Publiczne pochwały Donalda Trumpa wobec żony wybrzmiały mocniej niż zwykle

Od lat relacja Donalda i Melanii Trumpów bywa opisywana jako powściągliwa: na oficjalnych wyjściach rzadko widać u nich spontaniczną czułość, a jeśli już, to w raczej zdyscyplinowanej wersji. Dlatego tym mocniej wybrzmiało, że podczas poniedziałkowej uroczystości prezydent nie tylko posyłał żonie uśmiechy, ale też wprost zwrócił uwagę zebranych na to, jak ją ocenia.Padły słowa, w których nazwał pierwszą damę wspaniałą.

Pierwsza dama jest wspaniała, prawda? - mówił publicznie Donald Trump.

Dodatkowo podkreślił, że film z udziałem Melanii Trump jest numerem jeden w całym kraju.

Widzieliście film Melanii? Jest numerem jeden w całym kraju - zwrócił się do zgromadzonych Donald Trump.

Kontrast z dotychczasowym stylem pary od razu rzuca się w oczy

To, co dla innych politycznych par bywa standardem, w ich przypadku od lat jest rzadkością. Zwykle wspólne wystąpienia Donalda i melanii Trumpów opierają się na prostych, zachowawczych gestach: trzymaniu się za rękę albo prowadzeniu pierwszej damy pod ramię. Tym razem dynamika była inna, bardziej bezpośrednia i bardziej "na widoku".

W praktyce oznaczało to jedno: zachowanie Donalda Trumpa wywołało efekt zaskoczenia, bo trudno nie porównać poniedziałkowej sceny z tym, do czego publiczność przywykła przez lata.

Tak Melania i Donald Trump spędzili poniedziałek wielkanocny w Białym Domu, Fot. Julia Demaree Nikhinson/Associated Press/East News

Niecodzienne zachowanie Donalda Trumpa względem Melanii podczas Wielkanocy, Fot. Julia Demaree Nikhinson/Associated Press/East News

Tak Melania i Donald Trump spędzili poniedziałek wielkanocny, Fot. Alex Brandon/Associated Press/East News