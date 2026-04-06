Trening Nawrockiego z Pudzianowskim stał się hitem świątecznych mediów społecznościowych. W Poniedziałek Wielkanocny prezydent Karol Nawrocki pokazał kadr z siłowni z Mariuszem Pudzianowskim, a sam „Pudzian” ujawnił wynik: 150 kg na ławce. Internet natychmiast zareagował.

Karol Nawrocki trenował z Mariuszem Pudzianowskim

W sierpniu 2025 roku doszło do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP. Nawrocki od samego początku nie ukrywał, że lubi sport i jest zagorzałym kibicem. Prezydent już kilka razy pokazywał się na trybunach, a tuż przed świętami wielkanocnymi wyszło na jaw, jak Karol Nawrocki zachowywał się po meczu Polaków.

Teraz Karol Nawrocki znów zaskoczył wszystkich. Dopiero co prezydent razem z żoną opublikowali wspólne nagranie, w którym przekazali świąteczne życzenia, a teraz Nawrocki wrzucił do sieci zdjęcie, które rozgrzało wszystkich. W wielkanocny poniedziałek na profilu prezydenta na Instagramie pojawiło się zdjęcie z treningu z Mariuszem Pudzianowskim.

Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie napisał Karol Nawrocki.

Pod wpisem prezydenta momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są zachwyceni wspólnym zdjeciem Karola Nawrockiego z Mariuszem Pudzianowskim.

I na takiego człowieka głosowałem silny prezydent = silny naród

Panie prezydencie, klasa! komentują internauci.

Pudzianowski zachwycony prezydentem

Wspólnymi fotkami z treningu pochwalił się również Mariusz Pudzianowski, który ujawnił, że Nawrocki wycisnął na ławce 150 kg, mimo wcześniejszej umowy, by nie sprawdzać maksimum. W relacji Pudzianowskiego liczyła się nie tylko sztanga. Sportowiec podkreślił, że prezydent zrobił na nim wrażenie charakterem, a spotkanie nie zamknęło się w treningowym rytmie. Z jego opisu wynikało, że była też rozmowa, i to nie tylko o sporcie, a obaj mieli podobnie patrzeć na wiele spraw.

Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby ''nie cisnąć'' na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun! Miło było zamienić kilka zdań, nie tylko o sporcie. Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo! napisał Pudzianowski.

Sportowa przeszłość prezydenta wróciła jak bumerang

Wielkanocny trening szybko otworzył też szerszą opowieść o sportowych korzeniach Nawrockiego. Wiadomo, że w młodości trenował boks, a później grał w piłkę nożną. W 2010 roku założył w klubie sekcję sportów walk. Teraz nawet jako prezydent Karol Nawrocki nie zapomina o swojej pasji, jaką jest sport.

Tylko spójrzcie na zdjęcia i nagranie ze wspólnego treningu Karola Nawrockiego i Mariusza Pudzianowskiego.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia