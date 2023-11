3 z 6

O zachciankach Edyty Górniak krążą legendy. Według plotek Edyta życzy sobie, żeby temperatura w garderobie nie przekraczała 22 stopni. Ponoć diwa ma słabość do świeżych owoców i słodkości, zwłaszcza krówek. Pije zaś tylko wodę mineralną z Tajlandii. Ma też wymagania techniczne co do odsłuchu - ponoć tylko jeden model na rynku spełnia jej oczekiwania.