Ta szokująca zbrodnia wstrząsnęła całym krajem. Do tragedii doszło 15 grudnia 2025 roku w Jeleniej Górze. 12-latka została zatrzymana ws. zabójstwa 11-letniej Danusi. Mimo reanimacji dziewczynki nie udało się uratować. Miejsce ataku znajdowało się zaledwie kilkaset metrów od Szkoły Podstawowej nr 10, do której uczęszczały obie dziewczynki.

Jak informuje "Fakt", po dokonaniu zbrodni 12-latka miała rany na palcach i dłoniach, po czym wróciła do domu, gdzie próbowała zmyć ślady krwi. Potem wróciła na miejsce zbrodni, gdzie została zatrzymana przez policję. Według ustaleń dziennika 12-latka miała dostęp do smartfona w szpitalu.

Tragiczna zbrodnia na 11-latce w Jeleniej Górze

"Fakt" ustalił, że 12-letnia Hanna, która została zatrzymana ws. zabójstwa 11-letniej Danusi jeszcze w poniedziałek została przewieziona do szpitala, gdzie była pilnowana przez policjantów. Powodem hospitalizacji miały być rany dłoni. Według informacji, jakie podaje "Fakt" 12-latka miała dostęp do telefonu i internetu. Co więcej, po dokonaniu czynu, 12-latka publikowała w internecie niepokojące grafiki.

Wpisy 12-latki były zamieszczane zaledwie kilka godzin przed ich ujawnieniem. Fakt ich publikacji wywołał poruszenie wśród opinii publicznej oraz pytania o to, dlaczego osoba podejrzana o tak brutalny czyn mogła korzystać z mediów społecznościowych podczas pobytu w szpitalu.

Dlaczego 12-latka miała dostęp do telefonu?

Rzeczniczka policji w Jeleniej Górze Edyta Bagrowska potwierdziła, że decyzje w sprawie zatrzymanej 12-latki podejmuje Sąd Rodzinny w Jeleniej Górze. To on odpowiada również za ewentualne ograniczenia dotyczące dostępu do internetu i telefonu. Najwyraźniej nie wydano jednak zakazu korzystania z tych środków komunikacji i być może był to celowy zabieg.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, 12-latka zatrzymana ws. zabójstwa 11-latki, jako osoba poniżej 13. roku życia nie będzie odpowiadać karnie. Sąd może zastosować wobec niej środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze.

Rodzice i uczniowie wstrząśnięci tragedią przed szkołą

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze jest w szoku. Rodzice i uczniowie są pogrążeni w żałobie po śmierci 11-letniej Danusi. Wielu z nich zapaliło znicze w miejscu tragedii, a mieszkańcy modlą się w intencji zamordowanej dziewczynki.

Na pogrzebie 11-latki pojawiły się tłumy mieszkańców, a uroczystość była pełna powagi, ciszy i zadumy nad tą straszną tragedią. Na grobie 11-latki pojawiło się morze białych kwiatów i pluszaki. O tej tragedii trudno będzie zapomnieć.

