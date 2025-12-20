W sobotnie południe tuż przed świętami Bożego narodzenia odbyła się pogrzeb 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry zamordowanej niedaleko szkoły. Tragedia, która wstrząsnęła całą Polską miała miejsce w poniedziałek 15 grudnia 2025 roku w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Policja wezwana na miejsce znalazła 11-letnią Danusię z ranami kłutymi. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się jej uratować. Zatrzymano 12-letnią uczennicę tej samej szkoły, która jest podejrzewana ws. zabójstwa.

Pogrzeb 11-latki był poruszającym wydarzeniem dla całej Jeleniej Góry. Tak wyglądało ostatnie porzegnanie 11-letniej Danusi.

Setki ludzi na pogrzebie 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry

W sobotę 20 grudnia 2025 roku Jelenia Góra pogrążyła się w smutku. Prezydent miasta na ten dzień ogłosiła żałobę, a w samo południe rozpoczęła się msza święta pogrzebowa w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym. Rodzina Danusi zaapelowała o uszanowanie prywatności i nieobecność mediów. Mimo to na miejscu pojawiły się tłumy, a setki mieszkańców miasta i przyjaciół rodziny przyszły z białymi różami w dłoniach, aby pożegnać zamordowaną dziewczynkę.

Uroczystość przebiegała w przejmującej ciszy. Nagrobek 11-letniej Danusi niemal utonął w morzu białych kwiatów i maskotek. Nie wszyscy zmieścili się w kaplicy i wielu żałobników stało na zewnątrz, w milczeniu uczestnicząc w ceremonii.

Tak wyglądało ostatnie pożegnanie 11-letniej Danusi

Na pogrzebie 11-latki byli obecni harcerze z 14 Drużyny Harcerskiej „Ventus”, w której działała Danusia. Przyszli w pełnym umundurowaniu, by pożegnać swoją druhnę. Ceremonia miała charakter bardzo emocjonalny. Świadkowie mówią o ogromnym bólu i poruszeniu.

Ksiądz Rafał Berezowski, który znał Danusię osobiście, prowadził mszę żałobną. Przyznał, że to najtrudniejsza ceremonia w jego życiu kapłańskim. Wspominał dziewczynkę jako osobę radosną, zaangażowaną w życie parafii i pełną wiary.

Jelenia Góra pogrążona w żałobie

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak ogłosił dzień pogrzebu 11-letniej Danusi dniem żałoby dla miasta. Wcześniej zwrócił się do organizatorów wydarzeń o ich odwołanie lub przełożenie. Miasto dosłownie zamarło. W godzinach ceremonii ulice były niemal puste i wszyscy myślami byli przy Danusi i jej rodzinie.

Przed szkołą i w miejscu tragedii mieszkańcy zapalali znicze i składali kwiaty. Teraz wszycy czekają na decyzję, co dalej z 12-latką zatrzymaną ws. zabójsktwa koleżanki ze szkoły.

