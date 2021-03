Zabiegany Mikołaj Roznerski złamał przepisy? Paparazzi przyłapali gwiazdora "M jak miłość" w zaskakującej sytuacji

Mikołaj Roznerski jest uważany za jednego z najbardziej lubianych i najprzystojniejszych aktorów w polskim show-biznesie. Aktor od lat jest związany z serialem "M jak miłość", ale często pojawia się też na wielkim ekranie, a niedawno sam zdradził, że dołączy do obsady "Na dobre i na złe". Mikołaj Roznerski dba o to, aby media pisały o jego życiu zawodowym i chroni prywatność. Teraz paparazzi przyłapali aktora w dosyć niecodziennej sytuacji. O co chodzi?

Zabiegany Mikołaj Roznerski złamał przepisy?

Ostatnio paparazzi przyłapali Mikołaja Roznerskiego na ulicach Warszawy. Gwiazdor postawił na wygodny i stylowy zestaw z modną bomberką w roli głównej. Na zdjęciach widać, że aktor jest bardzo zajęty i co jakiś czas zerka na telefon.

Wygląda na to, że Mikołaj Roznerski miał wyjątkowo zabiegany dzień, bo bardzo się spieszył i... przebiegł przez jezdnię, nie zwracając uwagi na kolor światła na sygnalizatorze. Zobaczcie tą zaskakującą sytuację...

Wygląda na to, że Mikołaj Roznerski bardzo się spieszył...

Gwiazdor "M jak miłość" po załatwieniu swoich spraw szybko wsiadł do swojego SUV-a i odjechał.