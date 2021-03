Kayah na zakupach w supermarkecie! Paparazzi przyłapali gwiazdę w nietypowej sytuacji...

Kayah jest jedną z największych artystek w kraju. Gwiazda na co dzień chroni swoje życie prywatne i stara się, aby było o niej głośno wyłącznie w kontekście jej pracy zawodowej. Fani piosenkarki rzadko mają więc okazję zobaczyć ją w codziennym wydaniu, a jeszcze rzadziej podczas zakupów w... supermarkecie! Tym razem zakupy były udane? Zobaczcie sami!

Kayah na zakupach w supermarkecie!

Ostatnio paparazzi przyłapali Kayah, która wybrała się na zakupy w jednej z galerii, gdzie oprócz standardowego zaopatrzenia lodówki skusiła się też na zakup drobiazgów do domu i ubrań. Na uwagę zasługuje też stylizacja gwiazdy. Artystka postawiła na wygodne rozwiązanie, a białe sneakersy, dresy i kurtka typu puffer to jedno z najmodniejszych połączeń w ostatnim czasie. Jest nie tylko trendy, ale i bardzo komfortowe.

Wygląda na to, że zakupy były udane! A co gwiazda umieściła w swoim koszyku? Zobaczcie! Niektóre produkty mogą Was zaskoczyć.

Zobacz także: Blanka Lipińska w kurtce za 1000 złotych na zakupach w Biedronce, gwiazda uzupełnia lodówkę w popularnym dyskoncie. Zaskoczeni?

Po zakupach spożywczych Kayah zdecydowała się na dalsze buszowanie po sklepach. Odwiedziła jeden z popularnych sklepów z drobiazgami na każdą okazję.

Przy okazji zakupów gwiazda zdecydowała się też na zakup modnych kapci z futerkiem, które od razu przymierzyła.

Na zakupy artystka wybrała się w wygodnej stylizacji. Czarne dresy, puchówka i sneakersy to jedno z najmodniejszych połączeń w tym sezonie i idealnie sprawdza się niezależnie od wieku.