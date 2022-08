Zabiegana Jennifer Lopez w dresie, bez makijażu i torebką za 15 tysięcy.  Nowe zdjęcia paparazzi

Doda śmiało korzysta z propozycji największych domów mody (zobaczcie: Doda z dodatkami za prawie… 50 tysięcy złotych! ) Ostatnio na premierze swojego teledysku pojawiła się w dopasowanej złoto-srebrnej sukience libańskiego projektanta Nicolasa Jebrana , w której jakiś czas temu w amerykańskiej edycji programu „Idol” wystąpiła Jennifer Lopez . Amerykańska gwiazda zestawiła ją ze złotymi subtelnymi sandałkami na szpilce marki Stuart Weitzman , zaś polska - z bardziej zabudowanymi na koturnie. Jak myślicie, która lepiej wypadła? Zobaczcie na Polki.pl: Lubisz Jennifer Lopez? Sprawdź, co wiesz o gwieździe [psychotest] Doda Jennifer Lopez My look on this week's episode of #Idol... Dress by @nicolasjebran, shoes by @stuartweitzman. Vote for the #idoltop6 now on google by searching "idol vote" 😘😘😘😘 #idolsave #RandM Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jennifer Lopez (@jlo) 17 Kwi, 2015 o 12:19 PDT Thank you @effyjewelry for always lacing me... #Diamondsareagirlsbestfriend #rings #nailsbyTomBachik #LipsbyMary 👄💅💍 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jennifer Lopez (@jlo) 15 Kwi, 2015 o 8:23 PDT