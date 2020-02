Żarty z księcia Harry'ego na BAFTA 2020. Reakcja Kate i Williama? To trzeba zobaczyć

Książę William i księżna Kate po raz czwarty reprezentowali królewską rodzinę podczas rozdania nagród filmowych BAFTA. Księżna Kate pojawiła się w przepięknej stylizacji od Alexandra McQueena, w której pojawiła się już w 2012 roku.

Podczas tegorocznych rozdań brytyjskich nagród filmowych, książę William i księżna Kate stali się bohaterami kilku zabawnych sytuacji! Jedna z nich wiąże się z żartem Margot Robbie na temat Harry'ego. Reakcja książąt Cambridge była bezcenna!

Zobacz także: Księżna Kate w zaskakującej kreacji na gali BAFTA 2020! Tę suknie miała na sobie już wcześniej

Książę William i księżna Kate zaszczycili swoją obecnością rozdanie nagród przyznawanych przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych.

Pierwsza zabawna sytuacja wydarzyła się już na czerwonym dywanie. Jeden z fanów zgromadzonych za barierkami krzyknął do księżnej Kate:

Kate, wyglądasz przepięknie! - na co księżna odpowiedziała uśmiechem, fan zwrócił się także do księcia mówiąc:

Ty również Will! - a reakcja księcia Williama, była po prostu mistrzowska! To trzeba zobaczyć (poniżej)!