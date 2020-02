Za nami bitwy drużyny Tomsona i Barona w "The Voice Kids"! Zobaczcie najlepsze występy!

Za nami kolejny odcinek "The Voice Kids", w którym nie brakowało emocji i wzruszeń! Młodzi wokaliści zostali połączeni w tria i rozpoczęli rywalizację o miejsce w wielkim finale programu. Zobaczcie, które bitwy zrobiły na jurorach i publiczności największe wrażenie! Te występy po prostu trzeba zobaczyć!

"The Voice Kids" - najlepsze bitwy z drużyny Tomsona i Barona! Kto przeszedł do wielkiego finału?

Program "The Voice Kids" wkroczył w decydującą fazę. Przesłuchania w ciemno dobiegły końca i wszyscy jurorzy skompletowali swoje drużyny. Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron połączyli swoich podopiecznych w tria. W sobotni wieczór do walki o wielki finał stanęli uczestnicy z grupy Tomsona i Barona. Jurorzy musieli dokonać naprawdę trudnego wyboru, gdyż poziom wykonań młodych wokalistów był naprawdę imponujący! Które bitwy zrobiły największe wrażenie?

Fenomenalnym wykonaniem w sobotnim odcinku "The Voice Kids" mogą pochwalić się Aleksandra Olszewska, Ewelina Kozub i Kinga Wołoszyn. Młode wokalistki wykonały utwór "Domino" z repertuaru Jessie J. Trenerzy stanęli przed trudnym wyborem, a pozostali jurorzy nie ułatwiali zadania Tomsonowi i Baronowi.

Bardzo rasowy występ. Brzmicie jak diwy. Na miejscu chłopaków wzięłabym wszystkie trzy - powiedziała Cleo.

Ostatecznie Tomson i Baron zadecydowali, że do dalszego etapu zabiorą ze sobą Ewelinę Kozub!

Kolejny fantastyczny występ, który z pewnością na długo zostanie zapamiętany przez fanów programu "The Voice Kids" zaprezentowali Lara Hidane, Fabian Kurynta i Aleksandra Gwazdacz. To trio wykonało utwór "Wild World" Mr. Big. Jurorzy mieli ogromny problem z wyborem, jednak ostatecznie postawili na Aleksandrę Gwazdacz, która może się pochwalić niezwykle mocnym i oryginalnym głosem!

Najwięcej emocji wzbudziła jednak bitwa Antoniego Szydłowskiego, Hanny Sztachańskiej i Lary Hidane. Tomson i Baron wybrali dla tej trójki utwór, który był dla młodych wokalistów nie lada wyzwaniem. Piosenka z repertuaru Beyonce, "Spirit" wymaga ogromnych umiejętności wokalnych, jednak to trio udowodniło, że cała trójka to już dojrzali i rasowi piosenkarze! Absolutnie genialny występ sprawił, że jurorzy kompletnie nie wiedzieli jaką decyzję podjąć. Po długim namyśle zdecydowali, że to Hanna Sztachańska pójdzie do dalszego etapu!

To właśnie te trzy utalentowane wokalistki z drużyny Tomsona i Barona zobaczymy w wielkim finale 3. edycji programu "The Voice Kids". Hanna Sztachańska, Aleksandra Gwazdacz oraz Ewelina Kozub będą walczyły o tytuł najlepszego głosu w Polsce wśród dzieci!

A wy, macie już swojego faworyta do zwycięstwa?

W kolejnym odcinku usłyszymy wykonania uczestników z drużyny Cleo!