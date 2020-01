Marcin Maciejczak to faworyt "The Voice Kids 3"? W "Mam Talent" doprowadził Chylińską do łez!

Marcin Maciejczak jest gwiazdą ostatniego odcinka "The Voice Kids". Podczas swojego przesłuchania w ciemno odwrócił wszystkie fotele jurorów już w pierwszych sekundach. Jego wykonanie hitu Lady Gagi z "Narodzin gwiazdy" wprawiło trenerów w osłupienie.

Jak się okazuje, nie tylko ich ponieważ liczniki na jego koncie na Instagramie szaleją! W zaledwie kilka dni przybyło mu aż 50 tysięcy obserwujących! Jednak to nie był pierwszy casting do talent show, w którym wziął udział. Niedługo wcześniej pojawił się na castingach do 10. edycji "Mam Talent", doprowadzając Agnieszkę Chylińską do łez. Zobaczcie ten magiczny występ!

Marcin Maciejczak w "Mam Talent"

Marcin Maciejczak próbował swoich sił w ostatniej edycji "Mam Talent". Nastolatek zebrał owacje na stojąco od publiczności i jury. Agnieszka Chylińska nie mogła opanować łez słuchając jego interpretacji wielkiego utworu Zbigniewa Wodeckiego pt. "Zacznij od Bacha". Decyzją jury Marcin nie dostał się jednak do odcinków półfinałowych na żywo.

Oto brawurowe wykonanie 13-latka z "Mam Talent":

Marcin nie poddał się jednak i decyzja jurorów nie podcięła mu skrzydeł. Postanowił spróbować swoich sił na scenie "The Voice Kids 3".

Marcin Maciejczak w "The Voice Kids 3"

Marcin Maciejczak nie potraktował doświadczeń na scenie "Mam Talent" jako porażki, ale postanowił spróbować swoich sił w "The Voice Kids". To był strzał w dziesiątkę! Publiczność zachwyciła się jego wykonaniem "I'll never love again" z repertuaru Lady Gagi, a wszystkie fotele trenerów odwróciły się już po pierwszych dźwiękach. Trenerzy poczuli niedosyt i poprosili o wykonanie kolejnej piosenki tym razem w języku polskim. Marcin zaśpiewał "Dłoń" Natalii Kukulskiej i tylko utwierdził jurorów w przekonaniu, że właśnie znaleźli muzyczny diament.

Nastolatek trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, który twierdził, że uczestnik przypomina mu jego samego. Marcin, podobnie jak kiedyś Dawid, nagrywa na Youtubie covery znanych hitów. Sam wymyśla również teledyski. W sieci możemy znaleźć nagrania do piosenek Billie Eilish pt. "When The Party's Over", a także "All The Good Girls Go To Hell". Naprawdę robią wrażenie!

Czy Marcin Maciejczak jest przyszłym zwycięzcą "The Voice Kids 3"? O tym przekonamy się już niedługo. Może to właśnie on będzie reprezentował nas w kolejnym konkursie Eurowizji Junior i pójdzie śladami Viki Gabor i Roxie Węgiel?

Marcin Maciejczak w coverze Billie Eilish "When The Party Is Over":

Czy Marcin Maciejczak wygra "The Voice Kids 3"? Nastolatek jest faworytem publiczności i już robi furorę w sieci!