Reklama

Wczoraj odbyła się prawdziwa bitwa na programy i seriale między stacjami telewizyjnymi. Jak zatem wypadł nowy serial TVP 2 "Za marzenia"? Jak pochwalił się Jacek Kurski, serial o trójce młodych przyjaciół śledziło ponad 2,7 miliona osób. W tym czasie serial 1. odcinek piątej serii serialu TVN "Druga szansa" śledziło 1,7 miliona widzów (wg badań Nielsen). Co też jest ładnym wynikiem, biorąc pod uwagę, że to już piąty sezon. Potwierdzają to badania Nielsen.

Wszystkie sukcesy TVP Jacek Kurski pokazał na wykresie.

Świetną oglądalność, jak zawsze odnotowały seriale "M jak miłość" i "Barwy szczęścia".

Powtórka drugiego odcinka "Za marzenia" w TVP2:

w piątek (8 marca) o 14:55

w niedzielę (11 marca) o 18:35

Zobacz: Znamy oglądalność pierwszego odcinka serialu "Za marzenia". Sukces czy porażka?

O czym jest serial "Za marzenia"?

To historia Zosi, dyplomowanej psycholog (Maja Bohosiewicz), Anki, charakteryzatorki na planie telenoweli (Anna Karczmarczyk) i Bartka (Piotr Nerlewski) , wyluzowanego niedoszłego bankowca.

Zobacz: "Kiedy w miłości ktoś ją zdradzi, nie bierze jeńców" Anna Karczmarczyk w nowym serialu "Za marzenia". Jaka jest jej Anka?

Przyjaciele mieszkają razem w Warszawie od czasów studiów, wspólnie przeżywają wzloty i upadki, wspierają się w trudnych chwilach i dzielą troskami. Co wydarzyło się 2. odcinku "Za marzenia"? Bartkowi spodobała się gwiazda filmowa Inga. A Ankę ktoś szantażuje jej nagimi zdjęciami...

Oglądaj kolejny odcinek w poniedziałek 12 marca o 21.35 w TVP2!

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Zobacz także: Najdroższe samochody, pełen makijaż rano? Tego nie zobaczycie w "Za marzenia"! Maja Bohosiewicz tłumaczy, dlaczego!

Inga (Paulna Chruściel) i Bartek (Piotr Nerlewski), jak młody człowiek bez grosza przy duszy może zaimponować gwieździe filmowej?

Materiały prasowe

Oglądasz "Za marzenia"?

Reklama