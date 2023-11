Reklama

Anna Karczmarczyk gra w nowym serialu "Za marzenia". Premiera dziś, w poniedziałek 26 lutego o 21.35 w TVP2. Jej bohaterka nazywa się Ania :) i jest charakteryzatorką. I mimo, że jako jedyna z trójki przyjaciół robi to co lubi, to czuje się niedoceniona, niespełniona i niestety zdradzi ją chłopak.

Co będzie dalej i jaka jest postać Karczmarczyk? Zdradza nam sama gwiazda.

Zobacz: Czy warto walczyć o toksyczną przyjaciółkę?

Co tydzień w poniedziałki możecie śledzić perypetie dwudziestosześciolatków: Zosi, dyplomowanej psycholog (Maja Bohosiewicz), Anki, charakteryzatorki na planie telenoweli (Anna Karczmarczyk) i Bartka, żyjącego dniem dzisiejszym niedoszłego bankowca (Piotr Nerlewski).

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Zobacz także: Już dziś premiera nowego serialu "Za marzenia". Co o swojej roli mówi Piotr Nerlewski? Za co pokochamy serialowego Bartka?

Anna Karczmarczyk na prezntacji serialu "Za marzenia".

Party.pl

Reklama

Serial "Za marzenia" ma 13 odcinków.