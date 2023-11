Misiek Koterski wystąpił w „Dzień Dobry TVN”, gdzie opowiedział o mijającym roku. Podkreślił, że spełniły się wszystkie jego marzenia, choć nie sądził, że kiedykolwiek się to stanie.

Ja się pochwalę i opowiem o moich prywatnych sukcesach. Moje życie odmieniło się o 180 stopni, zawsze marzyłem o pięknej rodzinie, wspaniałej kobiecie, żeby mieć dziecko, akurat urodził mi się syn. To jest wyjątkowy czas w moim życiu. Poznaliśmy się na deskach teatru, na drugi dzień miałem zaproszenie do Opery na koncert noworoczny, więc mogliśmy tam pójść pięknie ubrani złapałem ją za rękę, było jak w amerykańskim filmie. Teraz już trochę mniej jest jak w filmie od kiedy jest zmienianie pieluch. Traktuję to jako dar od Boga, bo w pewnym momencie swoje życie prowadziłem tak, że myślałem, że to już mnie nie spotka - powiedział aktor.