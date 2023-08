Choć Piotr Cugowski wyraził chęć dołączenia do kolejnej edycji programu "The Voice Senior", Telewizja Polska zdecydowała o rezygnacji z jego udziału w nagraniach. Szybko zastąpili go inną osobą. Teraz okazało się, że muzyk nie został o niczym uprzedzony. Jego menager ujawnił szczegóły.

Piotr Cugowski zwolniony z "The Voice Senior"

Ruszyły nagrania do kolejnej edycji "The Voice Senior", która zostanie wyemitowana już w nowym roku. Tym razem w programie zaszło kilka zmian. Uczestników ocenia Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik, a także Halina Frąckowiak, której udział w show ogłoszono 15 sierpnia. Nowa trenerka zastąpiła Piotra Cugowskiego, co spotkało się z dużym zaskoczeniem widzów, a także samego muzyka. Przypomnijmy bowiem, że pod koniec czwartego sezonu napisał on w mediach społecznościowych: "Dziękuję za wspólne tygodnie przed telewizorami. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej edycji".

fot. Jan Bogacz / TVP

Piotr Cugowski trenował emerytów w dwóch poprzednich odsłonach programu TVP. Spodobała mu się funkcja trenera, dlatego też miał nadzieję, że pojawi się w następnej edycji. Jego pragnienie się jednak nie spełni, choć - jak zdradził menager artysty - początkowo nic tego nie zapowiadało.

- Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji "The Voice Senior", lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia - powiedział Maciej Durczak w rozmowie z "Plotkiem".

Jan Bogacz / Natasza Młudzik / TV

Przypomnijmy, że to nie jedyna zmiana w programie. Do "The Voice Senior", które zostanie wyemitowane w styczniu 2024 roku, wraca Marta Manowska. Zastąpi ona Małgorzatę Tomaszewską, która z powodu ciąży musiała zrezygnować z prowadzenia show. Czy te rewolucje spotkają się z akceptacją widzów? Zapewne dowiemy się już wkrótce. Tymczasem Halina Frąckowiak zdradziła, że jest bardzo podekscytowana swoim udziałem w programie.