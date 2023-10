Piotr Cugowski i jego nowa partnerka, lekarka imieniem Karolina, zostali uchwyceni przez obiektywy paparazzi, gdy przechadzali się ulicami Opola, a następnie zasiedli w kawiarnianym ogródku jednego z miejscowych lokali. To rzadki widok, ponieważ tych dwoje nie zadebiutowało jeszcze jako para na żadnej z branżowych imprez, a w sieci niewiele jest ich wspólnych zdjęć. Zobaczcie więc, jak się razem prezentują.

Piotr Cugowski z nową ukochaną. Związał się z nią po rozpadzie ponad 10-letniego małżeństwa

Piotr Cugowski i jego była żona, dziennikarka Eliza Tokarczyk, stanowili małżeństwo przez 13 lat. O tym, że w 2021 roku rozwiedli się, wiedzieli tylko nieliczni, ponieważ ekspartnerom udało się przeprowadzić rozstanie z dużą klasą - bez prania brudów i prowadzenia sądowych batalii. Po rozwodzie wokalista ujawnił, że spotyka się z piękną lekarką. Piotr Cugowski pokazał nawet jedno wspólne zdjęcie fanom na Facebooku, ale na tym poprzestał - w sieci próżno szukać ich zdjęć ze ścianek czy efektów miłosnych sesji zdjęciowych. Jak udało się ustalić mediom, lider zespołu Bracia zdążył już przedstawić nową wybrankę nie tylko znajomym i kolegom z pracy, ale także byłej żonie, z którą pozostaje w życzliwych relacjach.

Ostatnio fotoreporterzy wypatrzyli zakochanych w Opolu, gdzie zorganizowali sobie popołudniową randkę. Muzyk postawił tego dnia na nierzucającą się w oczy, casualową stylizację bardzo "na luzie", a twarz skrył pod daszkiem czapki i za szkłami przyciemnianych okularów. Te zabiegi nie pomogły - paparazzi bez problemu rozpoznali artystę i szli za nim i jego wybranką krok w krok.

Partnerka Piotra Cugowskiego wybrała bardziej elegancką stylizację - zestawiła obcisłe białe spodnie z podwyższonym stanem z czarnym topem z przezroczystościami, odsłaniającymi ramiona i plecy. Do tego - czarne "ażurowe" buciki za kostkę na wysokim obcasie oraz torebka z wikliny imitująca koszyk.

Zakochani byli tak zaaferowani sobą, że najwyraźniej do końca nie zdawali sobie sprawy, że mają "towarzystwo". Dlatego, zamiast wejść do lokalu, gdzie zaznaliby większej dyskrecji, zajęli miejsce przy stoliku w restauracyjnym ogródku. Artysta, jak na prawdziwego dżentelmena przystało, odsunął krzesło swojej ukochanej, co nie uszło uwadze czujnych fotoreporterów, którzy uwiecznili i ten moment.

