Emocje sięgają zenitu! Już dziś drugi półfinał konkursu Eurowizji 2015, w którym o swoje miejsce w finale powalczy nasza reprezentantka - Monika Kuszyńska. Na scenie wystąpi siedemnastu reprezentantów krajów, z których zostanie wybranych dziesięciu finałowych szczęśliwców. Zobacz też: Polina Gagarina zachwyciła na Eurowizji 2015: Jej suknia robi wrażenie [WIDEO]

Choć szanse Kuszyńskiej na wygraną w konkursie szacowane są bardzo różnie, to nie brakuje słów wsparcia, kierowanych w stronę naszej artystki. Zobaczmy, z kim Monika będzie musiała powalczyć w dzisiejszym półfinale:

1) Monika Linkytė i Vaidas Baumila (Litwa; piosenka: "This Time")

2) Molly Sterling (Irlandia; piosenka: "Playing With Numbers")

3) Anita Simoncini & Michele Perniola (San Marino; piosenka: "Chain of Lights")

4) Knez (Czarnogóra; piosenka: "Adio")

5) Amber (Malta, piosenka: "Warrior")

6) Mørland & Debrah Scarlett (Norwegia; piosenka: "A Monster Like Me")

7) Leonor Andrade (Portugalia; "Há Um Mar Que Nos Separa")

8) Marta Jandová & Václav Noid Bárta (Czechy; piosenka: "Hope Never Dies")

9) Nadav Guedj (Izrael; piosenka: "Golden Boy")

10) Aminata (Łotwa; piosenka: "Love Injected")

11) Elnur Hüseynov (Azerbejdżan; piosenka: "Hour of the Wolf")

12) Maria Olafs (Islandia; piosenka: "Unbroken")

13) Måns Zelmerlöw (Szwecja; piosenka: "Heroes")

14) Mélanie René (Szwajcaria; piosenka: "Time to Shine")

15) John Karayiannis (Cypr; piosenka: "One Thing I Should Have Done")

16) Maraaya (Słowenia; piosenka: "Here for You")

W dzisiejszym półfinale na faworyta typowany są reprezentant Szwecji, który przygotował przebojową piosenkę oraz interesujące show wizualne. Myślicie, że skradnie Monice wieczór?

Drugi półfinał emitowany będzie od godziny 21:00 przez TVP1 oraz portal YouTube.



