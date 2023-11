3 z 5

Do swojej pudroworóżowej kreacji księżna dobrała szyty na miarę kapelusz Philipa Treacy'ego, kolczyki od belgijskiej projektantki Vanessy Tugendhaft (10849 zł) oraz kopertówkę w kolorze perłowym, którą fani rodziny królewskiej zidentyfikowali jako dzieło marki Wilbur and Gussie (1150 zł). Z kolei neutralne czółenka księżnej z wstawkami z pleksi to dzieło marki Tamara Mellon (1639 zł).